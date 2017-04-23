دسترسی به اطلاعات پایتخت با نقشه ۳ بعدی/اصلاح رفتارهای ترافیکی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقرقالیباف صبح امروز در مراسم آیین رونمایی از نقشه سه بعدی شهر تهران ،سامانه مشاهده تخلفات رانندگی و کتاب اطلس پایداری شهر تهران گفت: برای شفافسازی امور و سرعت در ارائه خدمات و کاهش هزینهها و جلوگیری از اتلاف وقت و کاهش آلودگی هوا باید به سمت ارائه خدمات و سرویسهای هوشمند پیش برویم.
وی ادامه داد: مردم میتوانند با ورود به سایت شهرداری تهران به صورت شبانه روزاز خدمات شهری استفاده کرده و اکانت شخصی نیز داشته باشد.
قالیباف با اشاره به طراحی نقشه سه بعدی تهران، گفت: نقشه سه بعدی شهر تهران زمینه دسترسی به اطلاعات دقیقتر شهر را فراهم کرده و حتی تهرانیهایی که دلشان برای شهر تنگ شده نیز میتوانند شهر را ببینند.
شهردار تهران با اشاره به سامانه مشاهده تخلفات رانندگی، افزود: ثبت تخلفات پس از آنکه توسط دوربینها انجام شد، به صورت اتوماتیک اطلاعات برای پلیس ارسال میشود و پلیس نیز میتواند نسبت به اعمال قانون اقدام کند.
وی با اشاره به سامانههایی که امروز رونمایی شد، گفت: امروز ۱۶۰ سرویس در مجموعه شهرداری ارائه میشود که یکسوم این خدمات به طور مستقیم به مردم ارائه میشود و میتوانیم موضوع مدیریت یکپارچه شهری را نیز از این رصدخانه پیگیری کنیم و امیدواریم روز به روز در این حوزهها شاهد پیشرفت بیشتری باشیم.
قالیباف با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۵ درصد مردم از بین خطوط تردد می کنند، افزود: استفاده از تکنولوژی و امکانات باعث ارتقای فرهنگ ترافیکی مردم میشود، در گذشته مردم بین خطوط حرکت نمیکردند اما اگر حالا تصاویر خیابان ها را که مشاهده کنید میبینید که بیش از ۳۵ درصد مردم بین خطوط میرانند و این نشاندهنده این است که میتوان رفتارهای غلط ترافیکی را بهبود داد. میبینید که در تونل نیایش و پل صدر که مردم نباید در خطوط اضطراری حرکت کنند، به دلیل نظارتهای هوشمندی که وجود دارد مردم تخلف نکرده و استفاده از این تکنولوژیها در کاهش تصادفات و آلودگیهای هوا موثر است.
شهردار تهران با بیان اینکه مهمترین چالشی که امروز در سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی میتوان دید مشکل مدیریت است، گفت: یک مشکل جدی در ساختار کشور این است که هنوز با نوع مدیریت ۵۰ و ۶۰ سال قبل میخواهیم جامعه امروز را اداره کنیم و این کار شدنی نیست. باید تفکر کهنه و فرتوت ۶۰ سال پیش را کنار گذاشته و با درک درست از جهان پیشرفت را در دستور کار قرار دهیم.
شهردار تهران ادامه داد: امروز با وجود سیستم های دانش بنیان تحولات مهمی در حوزه اقتصاد ، مسائل جتماعی و فرهنگی اتفاق افتاده که عدالت جغرافیایی، اجتماعی ، شفافیت و مبارزه با فساد به صورت سیستماتیک را به همراه دارد. ضمن اینکه این تحول منجر به کنترل وقت، کاهش تورم، کاهش هزینه تولید و هزینه حمل ونقل می شود .
قالیباف با اشاره به تجربه این تحول در تهران عنوان کرد: امروز شاهد فعالیت یک هایپرمارکت در بزرگراه شهید باکری در منطقه 5 هستیم . این مجموعه با سرمایه کم راه افتاده است و سرمایه گذار پولی بابت خرید زمین نداده و تنها مکان را اجاره کرده است . در کنار این موضوع هر شرکت به صورت مستقل و زنجیره ای اقدامات مربوطه به تولید و بسته بندی را انجام می دهد و مردم به شکل متمرکز در این مراکز خرید های خود را انجام می دهند، به طور حتم این موضوع یک اتفاق بزرگ است.
وی با تاکید بر ضرورت شکل گیری مدیریت کارفرمایی وافزایش مشارکت مردم در امور تصریح کرد: مهمترین موضوعی که دراین خصوص در شهر داریم و عده ای معتقد بودند که امکان واگذاری ندارد و بحثی کاملا حاکمیتی است حوزه شهرداری بود اما امروز این موضوع را می توانیم به طور کامل به مردم واگذار کنیم و موارد حاکمیتی آن در قالب طرح تفصیلی در اختیار شهرداری باقی بماند.
شهردار تهران یادآورشد: روزی که توفیق خدمت در پلیس را داشتم بحث مدیریت کارفرمایی مبنی بر واگذاری صدور گذرنامه به مردم را مطرح کردم. این موضوع با عنوان یکی از مهمترین بخش های حاکمیتی با مخالفت های جدی دولت وقت روبرو شد. در واقع اعتقاد بر این بود که این موضوع باید فقط در اختیار نیروی های انتظامی و امنیتی باشد و پشت درهای بسته انجام شود . با تمامی این مخالفت ها این واگذاری انجام شد و امروز مردم با مراجعه به نزدیک ترین دفتر به محل سکونت خود می توانند گواهینامه یا گذرنامه خود را دریافت کنند.
قالیباف با تاکید بر اینکه همه چیز حتی اقتصاد باید مردمی شود، گفت: این موضوع در عمل به کاهش هزینه ها و از بین بردن مفاسد می انجامد . باید تفکر فرتوت نسل دوم را به فراموشی بسپاریم و درک درستی از واقعیت امروز جهان و پیشرفت های علمی داشته باشیم.
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