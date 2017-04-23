روابط دوجانبه و سوریه محورگفتگوی تلفنی وزرای خارجه آمریکا و اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی اردن (پترا)، «ایمن الصفدی» وزیر خارجه اردن و «رکس تیلرسون» همتای آمریکایی وی روز یکشنبه در گفتگویی تلفنی پیرامون اوضاع منطقه خاورمیانه، بحران سوریه و همچنین روابط دوجانبه بین امان و واشنگتن به بحث و تبادل نظر پرداختند.

خبرگزاری رسمی اردن اعلام کرد که دو طرف در این گفتگو تلاش های منطقه ای و بین المللی برای دستیابی به راه حل مسالمت آمیز بحران سوریه را مورد بحث قرار دادند.

بر اساس این گزارش، تیلرسون و الصفدی همچنین در خصوص ساز و کارهای توسعه روابط بین امان و واشنگتن و راهکاری های ارتقای همکاری بین دو کشور به گفتگو پرداختند.