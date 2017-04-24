به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل خلیلی در جلسه کارگروه اشتغال استان که صبح دوشنبه در سالن شهدای دولت برگزار شد، ضمن گرامیداشت سالروز به رسالت رسیدن رسول اکرم(ص) اظهار کرد: بحث اشتغال در پیام سال مقام معظم رهبری تحت عنوان اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال تأکید شده است.
وی بابیان اینکه بحث بیکاری طی سنوات اخیر موردتوجه بسیاری از اقشار ازجمله رسانهها قرارگرفته است، افزود: بیکاری در جامعه وجود دارد، این مهم در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهخوبی احساس و لمس میشود اما بهطورقطع نباید سیاه نمایی در این حوزه صورت گیرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز گفت: افزایش توقع در کار توسط جوانان بخشی از بیکاری جامعه را رقمزده است، متأسفانه این مهم در جامعه نمایان و قابلمشاهده است.
خلیلی با اشاره به اینکه باید همه دستگاهها در بحث اشتغال قدمهای جدی بردارند که طرح تکاپو در این راستا طی سال ۹۴ در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوب شد، خاطرنشان کرد: اجرایی شدن این طرح با همکاری همگانی تمامی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی محقق میشود.
وی احصا توانمندی و ظرفیتهای استان در خصوص ایجاد بستر اشتغال را یکی از اقدامات انجامگرفته عنوان کرد و ادامه داد: اسفند سال ۹۲ بیش از ۲۵۲ هزار بیمهشده اجباری در استان وجود داشت که این مهم در بهمن سال گذشته به بیش از ۲۹۵ هزار نفر رسید.
وی با تأکید بر اینکه در سال ۹۵ در استان البرز بالغبر ده هزار اشتغال اجباری و نیروی کار افزودهشده است، تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای توسعه بخش خدمات سهم بیشتری از اشتغال را به خود اختصاص داده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز بیان کرد: در سال گذشته بیش از ۵۴ درصد اشتغالهای تحققیافته در حوزه خدمات بوده، اشتغال در این بخش بسیار کمهزینه خواهد بود لذا از اهمیت بیشتری برخوردار است.
خلیلی با اشاره به اینکه احیاء کارگاههای خرد و کوچک با ارائه تسهیلات بانکی در دستور کار سال جاری قرار دارد، گفت: امید است در سال جاری کلیه دستگاههای اجرایی نسبت به رفع مشکلات یادشده حوزه اشتغال اهتمام داشته باشند.
وی با اعلام اینکه بحث فارغالتحصیلان بیمهارت مدنظر قرارگرفته است، افزود: اداره کل آموزش فنی و حرفهای پیشقدم شده تا نیازهای صنعت و تولید در این حوزه را با ارائه آموزشهای لازم تأمین کند.
نظر شما