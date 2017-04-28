وزارت ورزش فراتر از اختیاراتش پیش رفته است

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: نزدیک به سه ماه از تصویب آئین نامه «شرایط احراز و چگونگی انتخاب رؤسای فدراسیون‌های ورزشی» در شورای معاونین وزارت ورزش و تائید آن توسط وزیر ورزش می گذرد. این آئین نامه چهاردهم فروردین ماه توسط معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای ابلاغ شد تا برای برگزاری انتخابات فدراسیون ها ملاک عمل قرار بگیرد.

آغاز نام نویسی از کاندیدها برای برگزاری انتخابات فدراسیونی مانند ژیمناستیک نیز بر اساس همین آئین نامه ابلاغی انجام شد در حالیکه به این آئین نامه انتقاداتی وارد است که باید پیش از تصویب و تائید و ابلاغ مورد توجه قرار می گرفت.

آئین نامه جدید انتخابات فدراسیون ها در ۱۸ ماده و ۱۷ تبصره تهیه و تنظیم شده است. سه ماده و چهار تبصره این آئین نامه در رابطه با «رئیس و دبیر مجمع» است؛ افرادی که پرداختن به آنها و تعیین اختیار برای آنها از حوزه کاری وزارت ورزش در رابطه با تنظیم آئین نامه انتخابات فدراسیون ها خارج بود. باید این مسئله در اساسنامه فدراسیون ها لحاظ شود تا طبق قانون، هیات وزیران هم آن را مصوب کند.

وزارت ورزش خارج از اختیارات قانونی اش پیش رفت

هوشنگ نصیرزاده، کارشناس حقوقی ورزش در گفتگو با خبرنگار مهر بر این موضوع تاکید کرد و گفت: آئین‌نامه انتخابات ریاست فدراسیون‌ها با تأخیر چند ساله ابلاغ شد. این اتفاق باید خیلی وقت پیش از این می‌افتاد. حالا هم آئین نامه موردنظر در شرایطی ابلاغ شده که دور از انتقاد نیست.

وی با تاکید بر اینکه مجلس در اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری حق تعیین تکلیف و مشخص‌سازی برای شرایط ریاست فدراسیون را به خود وزارت ورزش واگذار کرد، یادآور شد: بر همین اساس وزارت ورزش به طور قانونی حق تنظیم آئین‌نامه را داشته اما متاسفانه این وزارتخانه در این زمینه مواردی را هم مصوب کرده که خارج از اختیاراتش برای تهیه و تنظیم آئین نامه انتخابات فدراسیون ها بوده است.

این کارشناس حقوقی ورزش در این رابطه توضیح بیشتری داد و گفت: در آئین نامه ابلاغی شرایط احراز و چگونگی انتخاب رؤسای فدراسیون‌های ورزشی، برای دبیر و رئیس مجمع اختیارات تعیین شده است، در صورتی که نباید چنین باشد. به هر حال رئیس مجمع انتخاباتی فدراسیون‌ها، شخص وزیر است. در کل اینکه مجلس چنین اختیاری به وزارت ورزش نداده بود که به موضوعات دیگر - غیر از چگونگی انتخابات ریاست فدراسیون ها - بپردازد؛ این یک اشتباه بزرگ بود که از حق تدوین آئین‌نامه انتخابات استفاده شد و در مورد رئیس و دبیر مجمع هم مواردی در این آئین نامه مصوب شده است.

نصیرزاده با بیان اینکه وزارت ورزش در رابطه با تهیه و تنظیم آئین نامه انتخاباتی فدراسیون ها فراتر از اختیاراتش عمل کرده است، تصریح کرد: در این آئین نامه باید فقط به موارد مربوط به ثبت نام، تائید صلاحیت کاندیداها و انتخابات پرداخته می شد.

ابلاغ قانونی بدون مصوبه هیات وزیران

«به هر حال باتوجه به جایگاه رئیس و دبیر مجامع در برگزاری انتخابات فدراسیون ها، لازم است مواردی در رابطه با آنها و اختیارات شان مصوب و قانونی شود. اگر آئین نامه انتخابات فدراسیون ها جای پرداختن به این مسئله نیست، پس کجا باید لحاظ شود؟»، این پرسش خبرنگار مهر بود که نصیرزاده برای پاسخ به آن به اساسنامه فدراسیون ها و لزوم مصوبه هیات وزیران اشاره کرد.

وی یادآور شد: آنجا که باید جایگاه و وظایف رئیس و دبیر مجمع را مورد بحث قرار دهد، اساسنامه فدراسیون هاست نه آئین نامه انتخاباتی آنها؛ همانطور که گفتم طبق آنچه مجلس به وزارت ورزش واگذار کرد، مشخص شدن چگونگی انتخابات فدراسیون ها در قالب یک آئین نامه انتخاباتی بود نه تعیین اختیارات رئیس مجمع که خود وزیر است. پرداختن به این دو مسئله (رئیس و دبیر مجمع) باید در اساسنامه فدراسیون ها انجام شود.

این کارشناس حقوقی ورزش ادامه داد: شاید وزارت ورزش خواسته با این کار به نوعی نقص اساسنامه فدراسیون ها را جبران کند اما این راهش نیست. باید اساسنامه فدراسیون ها به طور کامل نوشته شود و تمام موارد لازم از جمله در آن لحاظ شود. اساسنامه فدراسیون ها هم زمانی قابلیت اجرا پیدا می کند که مصوبه هیات وزیران را داشته باشد.

نصیرزاده تاکید کرد: اینکه در آئین نامه انتخاباتی فدراسیون برای رئیس و دبیر مجمع هم اختیارات تعیین شده، در واقع یعنی اینکه این موارد را بدون اینکه مصوبه هیات وزیران داشته باشد، قانونی و لازم الاجرا شده اند.

اختیارات رئیس و دبیر مجمع در آئین نامه انتخاباتی فدراسیون ها

به گزارش خبرنگار مهر، ماده ۳ آئین نامه شرایط احراز و چگونگی انتخاب رؤسای فدراسیون‌های ورزشی به جایگاه دبیر مجمع پرداخته و اینکه به استناد تبصره ذیل ماده پنج اساسنامه فدراسیون ها، دبیر فدراسیون عهده دار این مسئولیت است. سه تبصره این ماده هم به شرح زیر است:

تبصره ۱: چنانچه دبیر فدراسیون قصد نامزدی ریاست فدراسیون را داشته باشد، یک نفر جایگزین از سوی رئیس فدراسیون به عنوان سرپرست دبیری منصوب خواهد شد.

تبصره ۲: در صورت استعفای دبیرفدراسیون، یک نفر به انتخاب رئیس مجمع به عنوان دبیر مجمع فدراسیون منصوب و تمام وظایف دبیر را در حیطه دبیری مجمع عهده دار می شود.

تبصره ۳: سرپرست دبیری فدراسیون می تواند با ابلاغ رئیس مجمع عهده دار وظایف دبیر مجمع شود.

دیگر اینکه ماده ۲ و ۴ آئین نامه انتخاباتی فدراسیون ها اختیارات رئیس و دبیر مجمع را به شرح زیر اعلام کرده است:

ماده ۲: وظایف و اختیارات رئیس مجمع

۱ـ صدور ابلاغ اعضای کمیسیون تطبیق و شورای تجدیدنظر، ۲ـ تائید و صدور دستور ابلاغ زمان برگزاری مجمع، ۳ـ تائید دستور جلسه مجمع، ۴ـ تعیین و صدور ابلاغ دبیر مجمع، ۵ـ تائید و صدور ابلاغ ناظر، ۶ـ اداره جلسه مجمع تا پایان آن، ۷ـ تائید صورتجلسه مجمع، ۸ـ ابلاغ مصوبات به مراجع ذیربط و ۹ـ صدور حکم رئیس منتخب فدراسیون

ماده ۴: وظایف دبیر مجمع

۱ـ پیشنهاد تاریخ شروع ثبت‌نام از داوطلبین فدراسیون ۷۵ روز قبل از اتمام دوره ریاست فدراسیون و یا پایان دوره سرپرستی فدراسیون به رئیس مجمع

۲ـ اطلاع‌رسانی و اعلام تاریخ ثبت‌نام با درج در سایت فدراسیون و صدور اطلاعیه در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار پس از ابلاغ رئیس مجمع

۳ـ ثبت‌نام از داوطلبین و تشکیل پرونده

۴ـ ابلاغ کتبی آغاز ثبت‌نام و شرایط آن به تمامی اعضای مجمع

۵ـ تحویل پرونده‌های متشکله داوطلبین یک روز کاری پس از پایان مهلت ثبت‌نام به دبیرخانه کمیسیون

۶ـ اعلام نتیجه نهایی نظریه کمیسیون، هیأت تجدیدنظر و فهرست واجدین شرایط نهایی

۷ـ ارسال دعوتنامه برای اعضای مجمع به همراه لیست داوطلبین تائید شده و یک نسخه از برنامه‌های دریافتی آنها و داوطلبین واجد شرایط حداقل ۱۵ روز قبل از برگزاری

انتخابات

۸ـ هماهنگی جهت تعیین محل مناسب برگزاری مجمع و انجام تمهیدات لازم

۹ـ اعلام زمان و مکان برگزاری مجمع همراه با فهرست اعضای مجمع و داوطلبین واجد شرایط حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری انتخابات در سایت فدراسیون

۱۰ـ کنترل مدارک اعضای مجمع شامل احکام نمایندگان داوران، مربیان و ورزشکاران و ابلاغ رؤسای هیأت‌های استانی و اخذ معرفی‌نامه نمایندگان سازمان‌های دارای حق رأی در مجمع حداقل یک هفته قبل از تشکیل مجمع

۱۱ـ همکاری با کارشناس امور مجامع و هیأت نظارت بر انتخابات

* تبصره: تهیه و تنظیم صورتجلسه مجمع توسط دبیر مجمع و با تائید رئیس مجمع و ناظرین صورت خواهد گرفت.