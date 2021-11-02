به گزارش خبرنگار مهر، به منظور برگزاری انتخابات فدراسیون های کوهنوردی، کبدی، بسکتبال، نابینایان و کم بینایان، اسکیت، شنا، تکواندو، بوکس، ورزش دانش آموزی و تیراندازی، مهرماه گذشته ثبت نام از متقاضیان ریاست در این فدراسیون ها انجام شد و پس از آن پرونده نامزدها در اختیار کمیسیون تطبیق وزارت ورزش قرار گرفت تا مراحل تکمیلی برای نهایی شدن کاندیداها و برگزاری انتخابات فدراسیون ها سپری شود.

در این میان برگزاری مجمع فوق العاده برای این فدراسیون ها هم در دستور کار قرار گرفت تا اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی که ملاک برگزاری انتخابات است و آئین نامه انتخاباتی که بر اساس آن تدوین شده است، در این مجامع طرح و تصویب شود.

همین مسئله ابهاماتی را در مورد قانونی بودن ثبت نام های انجام شده ایجاد کرده و اینکه انجام این پروسه (نام نویسی) باید بعد از تصویب اساسنامه و آئین نامه انتخاباتی در مجامع فدراسیون ها انجام می شد. این در حالی است که مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها تاکید دارد که نام نویسی برای انتخابات فدراسیون ها کاملا قانونی انجام شده است ضمن اینکه تشکیل مجامع فوق العاده صرفا برای محکم کاری بوده نه اعمال قانون.

علیرضا خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ملاک وزارت ورزش برای انتخابات پیش روی فدراسیون ها اساسنامه ای است که تیرماه گذشته توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد و مردادماه هم وزارت ورزش آن را به فدراسیون ها ابلاغ کرد. این اساسنامه تاییدیه شورای نگهبان را دارد و عمل به آن نیازمند مصوبه هیچ نهاد و مجمع دیگری نیست.

وی با یادآوری تدوین آئین نامه انتخاباتی فدراسیون ها با عنوان «ـدستورالعمل شرایط اختصاصی نامزدهای دارای شرط وثاقت و امانت، نحوه ثبت نام و رای گیری برای داوطلبان پست‌های هیات رئیسه» خاطرنشان کرد: این آئین نامه بر اساس اساسنانه جدید تدوین شده است که برای اولین انتخابات هر فدراسیون تنها به تصویب اعضای هیات رئیسه نیاز دارد که انجام شده است. آئین نامه موردنظر بعد از انتخابات می تواند تصویب مجمع را بگیرد.

مدیرکل دفتر امورمشترک فدراسیون ها تاکید کرد: بنابراین انتخابات فدراسیون ها که با ثبت نام از کاندیداها آغاز شده و تا مرحله بررسی صلاحیت آنها پیش رفته، کاملا قانونی بوده است. تشکیل مجمع فوق العاده برای فدراسیون هایی که در آستانه انتخابات هستند هم صرفا به منظور محکم کاری و اطلاع رسانی به اعضای مجمع انجام شده درحالیکه اصلا نیازی به انجام آن نبود.

وی خاطرنشان کرد: مجمع فوق العاده تا به امروز برای فدراسیون های کوهنوردی، کبدی، بسکتبال، نابینایان و کم بینایان، شنا، تکواندو، بوکس و ورزش دانش آموزی برگزار شده است. مجمع فوق العاده فدراسیون اسکیت همزمان با مجمع عمومی این فدراسیون فردا چهارشنبه برگزار می شود. با مشخص شدن سرپرست فدراسیون تیراندازی، احتمالا هفته آینده هم مجمع فوق العاده این فدراسیون برگزار می شود.

خسروی در مورد زمان برگزاری انتخابات این فدراسیون ها نیز گفت: وزارت ورزش در رابطه با انتخابات فدراسیون ها نه رای دهنده است و نه تصمیم گیرنده، ما برگزارکننده انتخابات فدراسیون ها هستیم و آمادگی لازم را هم برای انجام آن داریم به محض نهایی شدن استعلام کاندیداها، برگزاری مجمع انتخاباتی را در دستور کار قرار می دهیم.