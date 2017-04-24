به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن باستی صبح دوشنبه در آئین تودیع و معارفه مدیران منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر اظهار داشت: توسعه تولید و اشتغال به عنوان یکی از اهداف مهم استان در دستور کار است و باید شرایط سرمایه‌گذاری در استان فراهم شود.

وی به فراز و فرودهای منطقه ویژه اقتصادی بوشهر از ابتدا تاکنون اشاره کرد و ادامه داد: در حالی که برخی مدیران این منطقه به فکر فروش آن بودند، با نگاهی جدید شاهد رونق در این منطقه بودین و واحدهای تولیدی احیا شد.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به اینکه در هیچ دوره‌ای تاکنون انتظارات از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر محقق نشده است، تصریح کرد: دلایل و عوامل متعددی در عدم تحقق انتظارات نقش داشته است.

وی بر لزوم رفع مشکلات واحدهای فعال این منطقه و همچنین رونق فعالیت واحدهای تولیدی، صنعتی تاکید کرد و ادامه داد: از ۵۷ واحد تولید منطقه ویژه اقتصادی بوشهر نیمی از آنها فعال هستند.

باستی با بیان اینکه رونق اشتغال در کشور نیازمند تسهیل در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است، بیان کرد: باید شرایط تقویت سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه بوشهر فراهم شود و همه ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی منطقه تقویت شوند.

کاهش بروکراسی در سطح منطقه

مدیرعامل سابق منطقه ویژه اقتصادی بوشهر در این نشست اظهار داشت: نبود ثبات و آرامش یکی از مشکلاتی بود که در ابتدای شروع به کار در منطقه شاهد آن بودیم ولی با اجرای برنامه‌های مختلف، آرامش به منطقه برگشت.

عبدالله آورا از کاهش بروکراسی در سطح منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به عنوان یکی از دستاوردهای خوب بود، اضافه کرد: تلاش کردیم تا با کاهس بروکراسی شرایط برای فعالیت در منطقه بهبود یابد.

وی با اشاره به اینکه ارائه خدمات انبارداری یکی از مهمترین عوامل درآمدزایی در این منطقه بوده است، تصریح کرد: منطقه ویژه بوشهر قربانی فساد سازماندهی شده در خارج از مجموعه شده بود.

مدیرعامل سابق منطقه ویژه اقتصادی بوشهر از هزینه ۲۰۰ میلیارد تومانی برای ایجاد زیرساخت‌ها در این منطقه خبر داد و گفت: پنج هزار میلیارد ریال نیز برای توسعه انبارها توسط بخش خصوصی هزینه شد.

رونق تولید در منطقه

مدیرعامل جدید منطقه ویژه اقتصادی بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: رونق تولید و اشتغال را به صورت جدی در این منطقه دنبال می‌کنیم و امیدواریم به اهداف مورد نظر دست یابیم.

حسین نامور یکی از وظایف منطقه ویژه اقتصادی بوشهر را خدمات‌دهی به واحدهای تولیدی با هدف اشتغال عنوان کرد و ادامه داد: با همکاری همه کارکنان منطقه برای بازگرداندن رونق به این منطقه تلاش می‌کنیم.

در این آئین از تلاش‌های عبدالله آورا مدیرعامل سابق منطقه ویژه اقتصادی بوشهر تقدیر شد و حسین نامور به عنوان مدیرعامل جدید این منطقه معرفی شد.