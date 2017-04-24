تایید صلاحیت کاندیداها در استان بوشهر کاملا قانونی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند ظهر دوشنبه در نشست با معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداران و بخشداران استان بوشهر با تبریک بعثت پیامبر اکرم(ص) اظهار داشت: قانون‌گرایی به عنوان مجریان انتخابات و اجرای دقیق قانون اولین انتظاری است که مردم نسبت به ما دارند و از ما طلب می‌کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر تصریح کرد: در بحث تایید صلاحیت کاندیدای شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان بوشهر خارج از قانون هیچ کاری صورت نگرفته و در رسیدگی صلاحیت‌ها مر قانون اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه سربلندی کشور در گرو پایبندی به قانون است، افزود: بنده به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر به هیچ وجه از وظایف قانونی خود کوتاهی نخواهم کرد و در اجرای وظایف قانونی خود پایبند خواهم بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: طبق تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به وزیر کشور در راستای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات تمام توان و تلاش خود را به کار خواهیم گرفت.

گراوند با اشاره به اینکه باید نسبت به انتخابات حساسیت داشته باشیم چون که حق الناس است، بیان کرد: اولین آسیب در انتخابات تعارف کردن است و در اجرای قانون نباید بی تفاوت باشیم.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر تاکید کرد: نباید از مناسبت های دینی استفاده های سیاسی، انتخاباتی و تبلیغاتی شود. سلامت و پاکی انتخابات در گرو همه ارکان برگزار کننده انتخابات است.

وی مشارکت گسترده مردم در انتخابات را در عرصه ملی و بین المللی مصونیت بخش کشور دانست و اظهار داشت: حضور پرشور مردم در انتخابات ۲۹ اردیبهشت در عرصه ملی سبب می‌شود انتخاب اصلح ایجاد شود و در عرصه بین المللی نیز نشان دهنده علاقه مردم به نظام است.

وی با تاکید بر نقش مهم حضور حداکثری در انتخابات ۲۹ اردیبهشت برای خنثی‌سازی ترفندهای دشمنان تصریح کرد: مشارکت پرشور مردم در انتخابات سبب می‌شود کسانی که با نظام اسلامی ایران دشمنی دارند سر تعظیم در برابر ملت فرود آورند.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر، شرکت در انتخابات را حق مردم دانست و افزود: مردم با احساس مسئولیت در انتخابات حضور یابند و افراد اصلح را در انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا انتخاب کنند. انتظار می‌رود نامزدها و هواداران آنان در ستادهای انتخاباتی و فضاهای تبلیغاتی، اخلاق را سرلوحه کار خود قرار دهند.