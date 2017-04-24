  1. استانها
  2. البرز
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۲:۱۸

رئیس مرکز مدیریت حوادث البرز:

طوفان در کرج ۷ مصدوم بر جای گذاشت

طوفان در کرج ۷ مصدوم بر جای گذاشت

کرج - رئیس مرکز مدیریت حوادث البرز از آماده باش کامل اورژانس خبر داد و گفت: طوفان شدید در کرج هفت مصدوم برجای گذاشت.

مهرداد بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع طوفان و باد شدید در استان اظهار  کرد: به دنبال بروز این مهم در مناطق مختلف استان حوادثی رخ داد که اورژانس ۱۱۵ البرز با اعزام پنج دستگاه آمبولانس به محل های مد نظر به مصدومین به جا مانده خدمات ارائه داده و آن ها را به مراکز درمانی انتقال داد.

وی افزود: در این حوادث که در اثر وزش باد شدید در مناطق گرمدره، محمد شهر، مشکین دشت، بلوار مؤذن و میدان حصارک کرج رخ داد، هفت نفر مصدوم شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث البرز خاطرنشان کرد: اورژانس ۱۱۵ البرز با اعزام پنج دستگاه آمبولانس به محل حادثه شش نفر از مصدومان را ضمن ارائه خدمات پیش بیمارستانی به بیمارستان های شهید مدنی و شریعتی انتقال داده و یک نفر نیز از خدمات درمان سرپایی برخوردار شد.

کد مطلب 3961916

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها