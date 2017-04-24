طوفان در کرج ۷ مصدوم بر جای گذاشت

مهرداد بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع طوفان و باد شدید در استان اظهار کرد: به دنبال بروز این مهم در مناطق مختلف استان حوادثی رخ داد که اورژانس ۱۱۵ البرز با اعزام پنج دستگاه آمبولانس به محل های مد نظر به مصدومین به جا مانده خدمات ارائه داده و آن ها را به مراکز درمانی انتقال داد.

وی افزود: در این حوادث که در اثر وزش باد شدید در مناطق گرمدره، محمد شهر، مشکین دشت، بلوار مؤذن و میدان حصارک کرج رخ داد، هفت نفر مصدوم شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث البرز خاطرنشان کرد: اورژانس ۱۱۵ البرز با اعزام پنج دستگاه آمبولانس به محل حادثه شش نفر از مصدومان را ضمن ارائه خدمات پیش بیمارستانی به بیمارستان های شهید مدنی و شریعتی انتقال داده و یک نفر نیز از خدمات درمان سرپایی برخوردار شد.