برپایی دو مراسم یادبود برای چهلمین روز درگذشت افشین یداللهی

ّبه گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه چهلمین روز درگذشت افشین یداللهی، ترانه‌سرا و شاعر معاصر، دو مراسم یادبود برای وی و همسرش برگزار می‌شود.

در نخستین برنامه نشست اردیبهشت ماه «عصر شعر و ترانه» به یاد افشین یداللهی روز پنجشنبه ۷ اردیبهشت از ساعت ۱۵ در فرهنگسرای ارسباران با اجرای عبدالجبار کاکایی و با حضور شاعران، ترانه‌سرایان و اهالی موسیقی برگزار خواهد شد.

در بخش کارگاهی این نشست غلامرضا طریقی، صابر قدیمی و صابر ساده به ترتیب کارشناس‌های حوزه شعر کلاسیک، ترانه و شعر محاوره و شعر آزاد هستند که در بخش ابتدایی نشست به نقد و بررسی آثار ارایه شده می‌پردازند.

همچنین به منظور یادبود دکتر افشین یداللهی، شاعر و ترانه‌سرای فقید کشور، چهره‌هایی همچون محمد سلمانی، سید عباس سجادی، اکبر آزاد، امید صباغ نو، علیرضا بدیع، سید فرید احمدی، کامران رسولزاده، حامد ابراهیم پور، نیلوفر لاری پور، زهرا عاملی، افشین سیاهپوش، ترانه مکرم و... در این نشست حضور خواهند داشت.

دکتر محمدرضا چراغعلی به همراه ستار سهرابی و مصطفی جلالی پور به همراه وحید مهراد نیز در این نشست اجرای موسیقی خواهند داشت که اجرای مصطفی جلالی پور در خصوص موضوع ویژه نشست خواهد بود.

همچنین از خانواده دکتر افشین یداللهی، آرش یداللهی برادر وی در این نشست حضور خواهد داشت.

در مراسم دیگری نیز که روز جمعه هشتم اردیبهشت ماه و با عنوان «روح باد» برگزار می‌شود، جمعی از دوستان و خانواده وی به میزبانی کتابخانه ملی ایران به یادکرد او و همسرش خواهند پرداخت.

این مراسم روز جمعه هشتم اردیبهشت و از ساعت ۱۷ تا ۱۹:۳۰ در تالار اصلی کتابخانه ملی برگزار می‌شود.