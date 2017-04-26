به گزارش خبرگزاری مهر، علمدار بابایی اظهار داشت: طبق برنامهریزی و تدابیر انجام شده تعمیرات اساسی سال ۹۶ پالایشگاههای اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم و نهم مجتمع گاز پارس جنوبی از ۱۹ اردیبهشت ماه شروع خواهد شد و تا قبل از رسیدن به فصل سرما به پایان خواهد رسید.
وی ادامه داد: حفظ تولید حداکثری مستمر و با شرایط ایمن از اولویتهای ما است. توجه ویژه به بخش نگهداری و همچنین توجه به تعمیرات و بازرسی فنی نیز ازدیگر برنامههای ما است. کاهش بازه زمانی انجام تعمیرات اساسی و در نتیجه افزایش تولید و بهرهوری و کاهش مشعل سوزی با رعایت مسائل ایمنی و زیست محیطی نیزدر دستور کار این شرکت قرار دارد.
وی گفت: در راستای دستیابی به این مهم از پایان تعمیرات اساسی سال گذشته مجتمع و با همکاری همه واحدهای ستادی و پالایشگاهی همه پیشبینیها و اقدامات لازم از قبیل تامین به موقع متریال و تجهیزات مورد نیاز صورت گرفته است.
بابایی افزود: مدت زمان تعمیرات اساسی در پالایشگاههای مجتمع بر اساس برنامه کلی اولیه به ترتیب در پالایشگاه اول ۱۰ روز، پالایشگاه سوم ۱۸ روز، پالایشگاه نهم ۳۹ روز، پالایشگاه ششم ۳۳ روز، پالایشگاه چهارم ۵ روز، پالایشگاه دوم ۱۸ روز، پالایشگاه پنجم ۲۶.۵ روز و پالایشگاه هفتم ۲۸ روزاست که طبق برنامه زمانبندی تفضیلی انجام خواهد شد.
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