به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب پوراسد بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل و تکریم از عالم ربانی مفسر قرآن آیت‌الله سید علی‌اکبر قریشی اظهارداشت: دانشگاه فنی و حرفه‌ای قاضی طباطبایی ارومیه انجام کارهای فرهنگی را در کنار کارهای صنعتی در اولویت کاری خود قرار داده است.

وی ادامه داد: فرمایشات مقام معظم رهبری را در زمینه کارهای فرهنگی سرلوحه کار خود قرار داده‌ایم چرا که ایشان فرهنگ را اساس و پایه می‌دانند و فرموده‌اند که فرهنگ یک چیز جانبی در کنار سایر کارها نیست و اگر فرهنگ اصلاح شود سایر امور نیز اصلاح می‌شوند.

پوراسد با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با مدیریت جهادی و انقلابی در زمینه تمامی کارها خاطرنشان کرد: در دانشگاه فنی و حرفه‌ای قاضی طباطبایی ارومیه همیشه سعی داریم در کارها از فرمایشات مقام معظم رهبری استفاده کنیم و مدیریت جهادی و انقلابی داشته باشیم.

وی در رابطه با لزوم برجسته کردن و شناساندن علما و شهدا گفت: ما در جامعه نیازمند الگوسازی هستیم و شهدا و علما الگوهایی هستند که برای شناساندن آن‌ها انتخاب کرده‌ایم و باید بازشناسی این چهره ها را برای جوانان به بهترین شکل انجام دهیم.

پوراسد افزود: تجلیل از آیت‌الله سید علی اکبر قریشی برای دانشگاه یک افتخار است و جامعه ما به این نوع از تجلیل‌ها نیازمند است و امیداریم بتونیم با معرفی چنین مفاخری از آن‌ها یک اسوه بسازیم و جوانان سیره زندگی آنان را سرلوحه زندگی خود قرار دهند و پیش روند.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای قاضی طباطبایی ارومیه تصریح کرد: تلاش کرده‌ایم با معرفی افرادی همانند آیت‌الله قریشی وزن فرهنگی شهر را افزایش دهیم و امروز در این مراسم شاهد وحدت حوزه و دانشگاه و وحدت شیعه و سنی هستیم چراکه آیت‌الله قریشی محور وحدت ادیان و مذاهب در آذربایجان غربی است و جامعه ما پیوسته به این وحدت نیازمند است تا بیش از پیش صلابت و قدرت دینی خود را حفظ کند.