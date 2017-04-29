دستگاهی برای ذخیره اطلاعات قلبی بیمار ساخته شد

علی حیدرنژاد، مدیر واحد تحقیق و توسعه شرکت تولید کننده دستگاه الکتروکاردیو گرافی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: الکتروکاردیوگراف از جمله دستگاه های بسیار رایج پزشکی است که تغییرات پتانسیل الکتریکی قلب را ثبت و در تشخیص و ارزیابی فعالیت الکتریکی عضله های قلب، به کار می رود.

وی افزود: این محصول با ساختار شبیه دستگاه POS علاوه بر کاربردهای معمول در مراکز درمانی، می تواند ابزار مفیدی برای پزشک خانواده یا تیم های پزشکی در ماموریت به مناطق صعب العبور یا فاقد امکانات باشد.

حیدرنژاد با بیان اینکه دستگاه الکتروکاردیوگراف تک کاناله قابلیت حمل به مناطق مختلف و همچنین ذخیره سازی اطلاعات مربوط به تغییرات پتانسیل الکرتیکی قلب بیمار را دارد، گفت: الکتروکاردیو گراف های متداول در بازار که معمولا در بیمارستانها استفاده می شود به سختی جابجا می شوند اما این دستگاهی که طراحی کرده ایم به راحتی جابجا می شود.

مدیر واحد تحقیق و توسعه این شرکت عنوان کرد: در واقع این دستگاه را می توان در مواقع اضطراری همانند بلایای طبیعی،جنگ و ... برای امدادرسانی به راحتی استفاده کرد.

وی گفت: حافظه داخلی این الکتروکاردیوگراف، ظرفیت ذخیره سازی حداکثر ۱۰۰ رکورد به همراه اطلاعات بیمار را دارد و می توان در یک نقطه دیگر، سیگنال ها را بازخوانی کرد.

حیدرنژاد عنوان کرد: دستگاه همچنین علاوه بر ثبت رکورد، دارای قابلیت پرینت نیز هست و می تواند اطلاعات را روی کارت حافظه ذخیره کند؛ در این صورت پزشک می تواند اطلاعات را در مطب خود بازبینی کند.

وی گفت: در حال حاضر مجوز ها و استانداردهای تولید این سیستم اخذ شده و امسال به بازار وارد می شود.

حیدرنژاد با بیان اینکه این دستگاه اطلاعات بیمار را به صورت دیجیتال ذخیره می کند، گفت: این دستگاه می تواند اطلاعات بیمار شامل نام، قد، سن، وزن، شماره مشخصه، جنسیت، گروه خونی و ضربان قلب و ID را ثبت کند.

به گفته وی، سرعت رکوردگیری دستگاه الکتروکاردیوگرافی برابر با ۶.۲۵، ۱۲.۵، ۲۵ و ۵۰ میلی متر بر ثانیه و فرکانس نمونه برداری هم هزار نمونه بر ثانیه است.