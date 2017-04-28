کره شمالی یک موشک بالستیک آزمایش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رسانه های آمریکایی گزارش دادند که پیونگ یانگ صبح روز شنبه به وقت محلی یک موشک بالستیک میان برد از نوع «کی اِن- ۱۷»را بطور آزمایشی پرتاب کرد. این موشک بالستیک برای هدف قرار دادن کشتی ها مورد استفاده قرار می گیرد.

شبکه تلویزیونی «سی اِن اِن» گزارش داد که این موشک پس از طی صدها مایل به درون آبهای دریای ژاپن سقوط کرد.

اما یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، به این خبرگزاری گفت که موشک مزبور پس از طی مسافتی حدود ۲۰ مایل بر فراز خشکی متلاشی شد و به دریا نرسید.

بنا بر گزارشها، ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرد که این موشک بالستیک از منطقه ای در شمال پیونگ یانگ حدود ساعت ۵:۳۰ دقیقه صبح به وقت محلی پرتاب شد.

ارزیابی اولیه از این آزمایش موشکی نشان می دهد که پرتاب این موشک موفقیت آمیز نبوده است.

خبرگزاری ملی «یونهاپ» به نقل از ارتش کره جنوبی اعلام کرد: «تخمین زده می شود که این [آزمایش] ناموفق بوده است».

ارتش کره جنوبی همچنین اعلام کرد که در حال ارزیابی اطلاعات مربوط به پرتاب این موشک است.