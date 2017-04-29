آمریکا روند اعمال تحریم های جدید علیه کره شمالی را تسریع می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک منبع وابسته به دولت واشنگتن از احتمال تسریع طرح آمریکا برای اعمال تحریم های جدید علیه کره شمالی در پاسخ به تازه ترین آزمایش موشکی این کشور خبر داد.

این مقام آمریکایی همچنین از احتمال برگزاری رزمایش های جدید و اعزام کشتی ها و هواپیماهای بیشتر به منطقه برای قدرت نمایی در برابر پیونگ یانگ سخن گفت.

گفتنی است صبح امروز شنبه، پیونگ یانگ یک فروند موشک بالستیک میان برد از نوع «کی اِن- ۱۷» را بطور آزمایشی پرتاب کرد. این موشک بالستیک برای هدف قرار دادن کشتی ها مورد استفاده قرار می گیرد.

خبرگزاری «یونهاپ» به نقل از ارتش کره جنوبی این آزمایش موشکی را ناموفق اعلام کرد.

جدیدترین آزمایش موشکی کره شمالی در حالی انجام گرفت که دیروز جمعه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی ویژه به بررسی اوضاع بحرانی شبه جزیره کره پرداخت.

در این نشست، «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا نتیجه عدم موفقیت در مهار برنامه موشکی-هسته ای پیونگ یانگ را فاجعه بار خواند.

این در حالی است که روسیه و چین از موضع خصمانه آمریکا که دایره تهدیدهای خود علیه کره شمالی را تا اقدام نظامی گسترش می دهد؛ انتقاد می کنند.

در حالیکه آمریکا مصرانه در تلاش است تا پکن را به اعمال اقدامات سخت گیرانه تر علیه کره شمالی وا دارد، «وانگ ئی» وزیر خارجه چین یادآوری کرد حل مسئله کره شمالی تنها بر عهده چین نیست.

وی در این باره گفت: کلید حل مسئله هسته ای شبه جزیره کره در دستان چین نیست.

نشست وزرای خارجه کشورهای عضو شورای امنیت که به ریاست تیلرسون برگزار شد، بار دیگر اختلاف نظر چین و آمریکا در حل بحران شبه جزیره کره را به رخ کشید.

در حالیکه پکن به از سرگیری مذاکرات پیش از اتخاذ هر تصمیمی تاکید دارد؛ آمریکا مدعی است کره شمالی باید قبل از نشستن سر میز مذاکره، برنامه هسته ای خود را مهار کند.

به گفته وانگ، زمان آن رسیده تا دعوا بر سر اینکه چه کسی قدم نخست را بردارد کنار گذاشته و دیگر بر سر این موضوع که حق با چه کسی است مجادله نکنیم.

این در حالی است که تیلرسون مدعی است بازگشت بی قید و شرط به میز مذاکره به منزله قدردانی از پیونگ یانگ از بابت رفتار ناشایستی است که در مذاکرات قبلی داشته است.