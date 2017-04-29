به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «روتوش» که در نخستین حضور بین‌المللی در شانزدهمین دوره جشنواره ترایبکا به نمایش درآمد جایزه بهترین فیلم کوتاه این جشنواره به مبلغ ۵ هزار دلار و معرفی‌نامه آکادمی اسکار از این جشنواره را دریافت کرد و امکان ورود به رقابت اولیه جوایز اسکار ۲۰۱۸ را دارد.

«روتوش» در ادامه حضورهای بین‌المللی خود نیز در بخش اصلی پنجاه و هفتمین دوره جشنواره فیلم کراکوف لهستان حضور خواهد داشت.

کاوه مظاهری که به دلیل قوانین اخیر دولت آمریکا موفق به حضور در جشنواره «ترایبکا» نشده بود با ارسال ویدیویی ضمن تقدیر از هیات داوران جشنواره جایزه خود را به تمام مهاجران در سراسر جهان تقدیم کرد.

در بیانیه هیات داوران این جشنواره نیز آمده است: فیلم کوتاه «روتوش» برای داشتن آزادی در انتخاب و بازنگری و باز آفرینی مرزهای محو شده و ابهام‌آمیز اخلاقیات و درست‌کاری، به مخاطبان امکان طرح دیدگاه‌های شخصی از رویدادها و فضای باز گفتگو، تفکر و تأمل، می‌دهد. ما یگانگی و وحدت میان زیبایی‌شناسی و امر اخلاقی را در این فیلم ارج می‌نهیم.

عواملی که در ساخت این فیلم با مظاهری همکاری داشته‌اند عبارتند از بازیگران: سونیا سنجری، محمدحسین زیکساری، هانا فولادی فرد، آزاده آبادپور، سیامک فارسی، هانیه مفلح، فروغ عزیزی، نگین احمدی، شیرین هراتی، مدیر فیلمبرداری: محمدرضا جهان پناه، طراح صحنه: عادله چراغی، تدوین: پویان شعله‌ور، طراحی گریم: حسنا خانمحمدی، صدابردار: هادی معنوی پور، صداگذار: حسین قورچیان، مدیر تولید: علی جانب اللهی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: حامد نجابت، اصلاح رنگ و نور: محسن خیرآبادی، طراح پوستر: علی باقری، سرمایه‌گذاران: انجمن سینمای جوانان ایران، کاوه مظاهری، پویان شعله‌ور، گیلناز میرمشتاقی، تهیه‌کننده: کاوه مظاهری، تهیه‌شده در انجمن سینمای جوانان ایران.

شانزدهمین جشنواره بین‌المللی «ترایبکا» ۱۹ تا ۳۰ آوریل برابر با ۳۰ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت در نیویورک برگزار شد.