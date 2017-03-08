«روتوش» به جشنواره فیلم «ترایبکا» راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «روتوش» که پیش از این برنده جوایز سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه از جشنواره فجر و بهترین فیلم کوتاه از جشن خانه سینما شده بود، در نخستین حضور بینالمللی خود، در شانزدهمین دوره جشنواره ترایبکا به نمایش در خواهد آمد.
در تاریخ جشنواره ترایبکا این نخستین بار است که یک فیلم کوتاه ایرانی، به بخش مسابقه اصلی راه پیدا کرده است.
ترایبکا یکی از معتبرترین جشنوارههای بینالمللی جهان است که در سال ۲۰۰۲ توسط رابرت دنیرو، جین رُزنتال و کریک هاتکوف در نیویورک تاسیس شده و تمرکزش بر روی سینمای مستقل است. مهمترین جایزه ایران از جشنواره ترایبکا، جایزه بهترین فیلم در سال ۲۰۰۹ برای «درباره الی» اصغر فرهادی بوده است.
«روتوش» داستان زنی به اسم مریم است که شوهرش جلوی چشمانش جان می دهد و او فقط نگاه میکند.
عواملی که در ساخت این فیلم با مظاهری همکاری داشتهاند، عبارتند از بازیگران: سونیا سنجری، محمدحسین زیکساری، هانا فولادی فرد، آزاده آبادپور، سیامک فارسی، هانیه مفلح، فروغ عزیزی، نگین احمدی، شیرین هراتی، مدیر فیلمبرداری: محمدرضا جهان پناه، طراح صحنه: عادله چراغی، تدوین: پویان شعلهور، طراحی گریم: حسنا خانمحمدی، صدابردار: هادی معنوی پور، صداگذار: حسین قورچیان، مدیر تولید: علی جانب اللهی، دستیار کارگردان و برنامهریز: حامد نجابت، اصلاح رنگ و نور: محسن خیرآبادی، طراح پوستر: علی باقری، سرمایهگذاران: انجمن سینمای جوانان ایران، کاوه مظاهری، پویان شعلهور، گیلناز میرمشتاقی، تهیهکننده: کاوه مظاهری، تهیه شده در انجمن سینمای جوانان ایران.
شانزدهمین جشنواره بینالمللی ترایبکا، ۱۹ تا ۳۰ آوریل برابر با ۳۰ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت در نیویورک برگزار خواهد شد.
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