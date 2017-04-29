داوود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، نیروی انسانی را اصلی ترین سرمایه هر کشور برشمرد و گفت: باید با برنامه ریزی صحیح و اصولی در تمامی ابعاد جامعه کرامت و ارزش ان سرمایه ارزشمند حفظ شود.

وی ضمن گرامیداشت هفته کارگر، کارگران را از مهمترین اقشاری برشمرد که بخشی از چرخه تولید کشور در دست توانای آنان است و نقش مهمی در تولید و رونق اقتصادی کشور عهده دار هستند.

مدیرکل ‌تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه، هفته کارگر را فرصتی دانست تا از این قشر زحمتکش قدردانی شده و مسائل و مشکلات آنها مورد بررسی قرار گیرد و در صورت امکان مرتفع شود.

وی از سرکشی از کارگران خصوصا کارگران شاغل در واحدهای تولیدی طی هفته کارگر خبر داد و آن را فرصتی برشمرد تا به مشکلات آنها گوش سپرده و در جهت رفع آن برآیند.

یاوری اشاره ای نیز به برنامه های هفته کارگر در استان داشت و گفت: دیدار با نماینده ولی فقیه در استان طی امروز و برگزاری جشن بزرگ کارگر طی دوشنبه ۱۱ اردیبهشت از جمله برنامه شاخص هفته کارگر در استان کرمانشاه است.

وی از حضور بیش از هزار نفر از کارگران استان در این جشن خبر داد و گفت: در این مراسم که با حضور مسئولان استان برگزار می‌شود از کارگران برتر استان تجلیل خواهد شد.

مدیرکل ‌تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه، برگزاری مسابقات شنای کارگران، حضور مجموعه کار و جامعه کارگری استان در مزار شهدا و سخنرانی پیش از خطبه مدیران کار در استان را از دیگر برنامه‌های هفته کارگر در استان کرمانشاه برشمرد.