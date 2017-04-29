داوطلبان انتخابات شوراها ضوابط قانونی «تبلیغات» را رعایت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، در اطلاعیه شماره چهار، با یادآوری برخی مستندات قانونی، خواستار رعایت ضوابط قانونی تبلیغات از سوی داوطلبان انتخابات شوراها شد.
در این اطلاعیه آمده است:
«بسماللهالرحمنالرحیم
با عنایت به انجام روند تایید صلاحیت داوطلبان در هیاتهای اجرایی و به جهت نزدیک شدن به ایام انتخابات و جلوگیری از تبلیغات زودهنگام و غیرقانونی نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور تاکید میشود: طبق ماده ۶۱ آییننامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و ماده ۶۲ از آییننامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای کلیه نامزدها یکسان بوده و ۸ روز قبل از روز اخذ رای آغاز میشود و تا ۲۴ ساعت قبل از روز اخذ رای ادامه خواهدداشت.
با توجه به دریافت گزارشهایی مبنی بر انجام تبلیغات زودهنگام و استفاده برخی از داوطلبان از امکانات دولتی، اعلام میکند طبق ماده ۶۲ از آییننامه اجرایی تبلیغات انتخابات شوراهای اسلامی شهر و ماده ۶۳ از آییننامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا، دیوارنویسی، فعالیت انتخاباتی کارمندان در ساعات اداری، استفاده از وسایل و امکانات وزارتخانهها، ادارات، شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به آنها و نهادهای موسساتی که از بودجه عمومی (به هر میزان) استفاده میکنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع است و مرتکبان تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
همچنین یادآور میشود طبق تبصره ۳ از بند ۱۱ ماده ۶۲ آییننامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر استفاده از امکانات تبلیغی موسساتی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند ولی با رعایت ضوابط و انعقاد قرارداد اخذ وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی برای آنها کارهای تبلیغاتی انجام میدهند (مثل نشریات وابسته به دولت)، درتبلیغات انتخاباتی بلامانع است.
به منظور آگاهسازی مردم ولایتمدار ایران اسلامی و برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی از اسامی شخصیتهای برجسته دینی و رجال سیاسی اعلام میدارد: طبق ماده ۶۴ آییننامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و ۶۵ آییننامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا، انتشار اعلام نظر شخصیتها(بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنان)، مجامع، احزاب و گروههای مجاز، در تایید نامزد انتخاباتی باید مستند به مدرک کتبی و امضا شده مربوط به تایید و حمایت باشد و نامزد انتخاباتی در صورتی که بخواهد از تایید مراجع یاد شده در صدر این نامها استفاده کند باید مستندات و مدارک آن را ارایه کند.
با عنایت به ماده ۶۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، مواردی همچون خرید و فروش رأی، تقلب و تزویر در آرا، اخلال در امر انتخابات، ایجاد رعب و وحشت در فرایند انتخابات و رای با شناسنامه جعلی و جعل عنوان از مصادیق تخلف و جرم انتخاباتی هستند که متخلفان از کلیه جرایم و تخلفات انتخاباتی به مجازاتهای فصل نهم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) محکوم خواهند شد.
داوطلبان عزیز به منظور آگاهی بیشتر درخصوص فصل پنجم آییننامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی کشور(تبلیغات) میتوانند به آدرس تلگرامی @eshora مراجعه فرمایند.»
نظر شما