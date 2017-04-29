  1. بین الملل
  2. اروپا
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۸:۱۳

موگرینی پس از تصویب دستورالعمل برگزیت:

برگزیت بر امور بین المللی اتحادیه اروپا تأثیر چندانی نخواهد داشت

برگزیت بر امور بین المللی اتحادیه اروپا تأثیر چندانی نخواهد داشت

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از تصویب دستورالعمل برگزیت گفت: انگلیس در بیش از ۳ تا ۵ درصد از مشارکت ما در جهان سهیم نیست؛ لذا خروج این کشور تأثیر چندانی بر اتحادیه اروپا نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز و پس از نشست سران این اتحادیه در بروکسل با موضوع تصویب دستورالعمل «برگزیت»، به میان خبرنگاران آمد و در این درباره به اظهارنظر پرداخت.

وی در ویدئویی که در حساب توئیتری خود آن را بارگذاری کرده است، گفت: برگزیت امور بین المللی ما را به نحو چشمگیری تحت تأثیر قرار نمی دهد.

وی ادامه داد: ما با عضویت ۲۷ کشور هم در آینده اولین بازار در جهان را در اختیار خواهیم داشت. اولین شریک تجاری همگان بوده و بالاخره تأمین کننده بسیار قدرتمند امنیت خواهیم بود.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: انگلیس در بیش از ۳ تا ۵ درصد از مشارکت ما در جهان سهیم نیست؛ لذا خروج این کشور تأثیر چندانی بر اتحادیه اروپا نخواهد داشت.

لازم به ذکر است، رئیس شورای اروپا امروز در اظهاراتی درباره نشست سران این اتحادیه اعلام کرد: سران اتحادیه اروپا دستورالعمل خروج انگلیس از این اتحادیه (برگزیت) را مورد تصویب قرار دادند.

وزیر خارجه سوئد هم در این باره گفت: هدف از نشست امروز خروج منظم انگلیس از این اتحادیه و نیز روابط خوب آینده این کشور با اروپا بوده است.

کد مطلب 3965275

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها