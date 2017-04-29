به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی امشب در مسجد حظیره یزد و در جمع مردم این دیار با اشاره به اینکه کشور ما امروز در صلح و آرامش به سر می‌برد، اظهار داشت: مردم خود می‌توانند قضاوت کنند که کشور ما امروز در آرامش است یا سال ۹۱ و آیا امروز پیشرفت کرده یا در سال ۹۱ که قطعنامه ها مانند شمشیر بالای سر این ملت بود.

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به اینکه مردم ایران در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ با انتخاب خود حماسه آفریدند، بیان کرد: با این حماسه آرامش و امنیت بهتر از گذشته به کشور بازگشت و البته تثبیت شد.

روحانی افزود: در حالی که در سال ۹۱ صبح نمی‌دانستیم که تا ظهر قیمت سکه و دلار به چه نرخی می‌رسد، امروز در امنیت و ثبات اقتصادی قرار گرفته ایم.

وی با اشاره به اینکه کشور ما از همه لحاظ تحت فشار بود، تصریح کرد: امروز توانسته ایم قطع نامه هایی که علیه ملت ایران صادر شده را در سازمان ملل لغو کنیم و با ایجاد این امنیت باید خود را برای تعالی هر چه بیشتر کشور آماده کنیم.

روحانی خاطرنشان کرد: این مردم باید با رای خود در روز ۲۹ اردیبهشت،‌ ندای وحدت را به گوش جهانیان برساند و به همگان اثبات کنیم که مسیر وحدت ایران ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۱ فضای کشور و حتی دانشگاه‌های ما کاملا امنیتی بود، تصریح کرد: ما اجازه نخواهیم داد که این وضعیت دوباره در کشور و دانشگاه‌ها حاکم شود.

رئیس جمهور اظهار داشت: مردم ایران با رای خود در انتخابات پیش رو ثابت خواهند کرد که راه خرداد ۹۲ همچنان ادامه دارد و همچنان برای پیشرفت و آبادانی کشور تلاش خواهیم کرد.

وی با اشاره به مقوله اشتغال عنوان کرد: ما به دنبال اشتغال جوانان این مرز و بوم خواهیم بود اما معتقدیم این مهم با شعار محقق نمی‌شود بلکه باید در عمل مسئله اشتغال حل شود.

روحانی تاکید کرد: همانطور که رشد اقتصادی کشور را در عمل محقق کردیم، بحث اشتغال جوانان را نیز در عمل محقق خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: راه ایجاد اشتغال باید از مسیر عقلانیت طی شود و مردم نیز باید با رای خود اعلام کنند که اعتقادی به خرافه گرایی ندارند و از طریق خردورزی برای رفع مشکلات تلاش می کنند.