۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۲:۰۹

رئیس جمهور وارد استان هرمزگان شد

بندرعباس - حسن روحانی رئیس جمهوری ایران جهت دیدار با مردم استان هرمزگان وارد فرودگاه شهر بندرعباس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری با استقبال استاندار هرمزگان و مسئولان لشگری و دولتی وارد فرودگاه بین المللی بندرعباس شد.

دکتر حسن روحانی فردا صبح بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی کشور را مورد بهره برداری قرار خواهد داد و سپس با حضور در سالن فجر بندرعباس با مردم استان هرمزگان دیدار خواهد داشت.

پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به‌عنوان نخستین پالایشگاه طراحی‌شده بر اساس خوراک میعانات گازی در سه فاز ۳۶۰ هزار بشکه‌ای در کنار پالایشگاه فعلی بندرعباس با همت و تلاش جهادی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء ساخته شده و توانایی تولید روزانه سی‌وهفت میلیون لیتر بنزین دارد.

این پالایشگاه به‌عنوان بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی جهان به وسعت ۷۰۰ هکتار در بیست‌وپنج کیلومتری غرب بندرعباس واقع است.

