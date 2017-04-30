به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تجلیل از ۶۰ سال فعالیت کیخسرو خروش در عرصه نقاشی جمعه ۱۵ اردیبهشت در باغ موزه نگارستان در حالی برپا می شود که ۲۹ فروردین ماه ویژه برنامه «شب خوشنویسی» با تجلیل و تقدیر از کیخسرو خروش در عرصه خوشنویسی در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.

در مراسم ۱۵ اردیبهشت ماه از پرتره‌های کمال‌الملک، سید حسن میرخانی و عمادالکتاب که توسط وی بر بوم نقش بسته است با حضور تنی چند از استادان هنر ایران رونمایی خواهد شد. قرار است در کنار این پرتره‌ها چند اثر دیگر از کیخسرو خروش نیز به نمایش دربیاید.

این نمایشگاه تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت در میدان بهارستان، خیابان دانشسرا، باغ‌موزه نگارستان ادامه خواهد داشت.