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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۰۵

با حضور استاندار گیلان؛

عملیات اجرایی «سد لاستیکی» تولمشهر شهرستان صومعه سرا آغاز شد

عملیات اجرایی «سد لاستیکی» تولمشهر شهرستان صومعه سرا آغاز شد

صومعه سرا-عملیات اجرایی« سدلاستیکی» تولمشهر از توابع بخش تولمات شهرستان صومعه سرا با حضور استاندار گیلان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی صبح دوشنبه با حضور در شهرستان صومعه سرا عملیات اجرایی چندین پروژه را کنلگ زنی و یک سالن ورزشی را نیز در روستای اباتر افتتاح کرد.

عملیات اجرایی پروژه «سد لاستیکی» تولمشهر از توابع بخش تولمات، کلنگ زنی پروژه تعریض محور فومن -پونل در منطقه چهار راه خاکیان و آغاز عملیات اجرایی اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان صومعه سرا ازجمله پروژه های بودند که با حضور استاندارگیلان کلنگ زنی و عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

لازم به ذکر است نجفی از اجرای پروژه کمربندی مرجقل (تولمشهر) نیز از نزدیک بازدید به عمل آورد.

گفتنی است  ۱۰۲ میلیادر تومان اعتبار برای اجرای این پروژه ها اختصاص داده شده است.

این سد، نهمین سد لاستیکی در استان گیلان است.

همچنین استاندار گیلان با حضور در مراز شهدای گمنام تولمشهر به مقام شامخ این شهدای والا مقام با نثار گل و قرائت فاتحه ادای احترام کرد.

کد مطلب 3966457

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