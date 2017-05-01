لزوم استفاده صحیح از منابع مالی/ راه علاج اقتصاد تربیت مبتکر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی پیش از ظهر دوشنبه در نشست صمیمی با جمعی از فرهنگیان استان قم با تبریک اعیاد شعبانیه و هفته معلم گفت: گره خوردن نام معلمان کشور با شهید مطهری که شخصیتی ممتاز بوده است یک فضل است.

وی ادامه داد: شهید مطهری تئوری پرداز انقلاب اسلامی است و در زمینه‌های مختلف و ارتقای فکری دارای نظریه های منسجم است البته همه نظریات این شخصیت بزرگ به طور کامل محقق نشده است، شهید مطهری در زمینه عدالت نظریه مبسوطی دارد که به آموزش ارتباط دارد.

رئیس نهاد قانونگذاری افزود: باید نظام منسجمی در مسائل اقتصاد، فرهنگ و امور آموزشی پایه کار قرار بگیرد و امیدوارم در آینده به این موضوعات بیشتر رسیدگی شود.

وی گفت: از نظراتی که در این نشست از سوی معلمان و مدیران که در مناطق مختلف استان قم مشغول به فعالیت هستند، استفاده می‌شود و همچنین توصیه می‌کنم این موضوع در کشور باب شود تا از نظرات افراد مؤثر در شهرها و روستاها استفاده شود.

لاریجانی با تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت نیروهای مؤمن کشور، افزود: باید مراکز تولیدی در کشور فعال شود و چرخه اقتصادی روستاها رونق یابد و مقام معظم رهبری نیز روی اشتغال زایی تأکید دارند بنابراین باید شرایط انجام این مهم فراهم شود.

وی با اشاره به آسیب‌های حاشیه نشینی گفت: دولت لایحه‌ای را برای استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای اشغال زایی روستائیان ارائه کرده که البته باید این موضوع کامل شود.

وجود عارضه اقتصادی در روستاها

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس سرشماری‌های سال ۹۵ حدود ۲۵ درصد از جمعیت کشور در روستاها ساکن هستند که این بیانگر وجود عارضه اقتصادی در روستاها است.

وی گفت: نباید در کشور فرهنگی ایجاد شود که حتما اشتغال زایی مشروط به استخدام در دستگاه‌های دولتی باشد بنابراین باید به موضوع کارآفرینی توجه شود و در این رابطه بسترسازی صورت گیرد.

لاریجانی ادامه داد: کلنگ زنی‌های پروژه‌ها باید به نحوی باشد که منابع از ابتدا در نظر گرفته باشد به دلیل اینکه در حال حاضر ۵۵۰ هزار میلیارد تومان ارزش پروژه‌های نیمه تمام کلنگ زده است.

وی افزود: تصور اینکه اگر کلنگ یک پروژه زده شود آن پروژه به اتمام می‌رسد، صحیح نیست به دلیل اینکه اگر پروژه‌ای در زمان معقول افتتاح نشود، هدررفت منابع صورت می‌گیرد و این موضوعات هشداری است برای نظام مدیریتی کشور که از منابع به صورت صحیح استفاده کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مساعدت‌های لازم برای رفع مشکلات آموزشی استان قم صورت خواهد گرفت، افزود: معلمان و اساتید کشور باید با جهت گیری روشن کار کنند البته سند تحول آموزش و پرورش از نکات خوبی برخوردار است که باید به آن توجه شود.

وی با اشاره به نقش مهم تربیت نیروهای انقلابی و متدین در مدارس کشور افزود: شرایط اقتصادی کشور پیچیده است و بخشی از مشکلات اقتصادی به میزان درآمدهای دولت ارتباط دارد.

تلاش شد زمینه متناسب شدن حقوق بازنشستگان با شاغلین فراهم شود

لاریجانی ادامه داد: جمعی از بازنشستگان آموزش و پرورش طی ماه‌های گذشته از پایین بودن حقوق‌هایشان گلایه داشتند و در این رابطه تلاش شد تا در برنامه ششم زمینه متناسب شدن حقوق بازنشستگان با شاغلین فراهم شود و همچنین حقوق‌های تا سقف دو میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف شوند اما نکته این است که اقتصاد کشور باید ثروت‌زا شود.

وی گفت: در حال حاضر سالانه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود، اما آیا این امکان با منابع مالی محدود وجود دارد که دولت یارانه‌ها را تا ۳ برابر افزایش دهد؟ میزان بودجه جاری کشور ۳۳۰ هزار میلیارد تومان و میزان بودجه عمرانی ۵۰ هزار میلیارد تومان است این در حالی است که ۵۰ الی ۶۰ هزار میلیارد تومان از این منابع از راه فروش اوراق مشارکت حاصل می شود که این موضوعات بیانگر این است که منابع مالی کشور کافی نیست.

راه علاج اقتصاد کشور کارآفرینی و تربیت افراد مبتکر است

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: با تمام اقدامات انجام شده بودجه مذکور محقق شده است بنابراین راه علاج اقتصاد کشور کارآفرینی و تربیت افراد مبتکر است به دلیل اینکه اگر موضوع تولید ملی سامان یابد ثروت کشور افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: در آینده کارآفرینان و صاحبان حرفه موفق خواهند شد و زمانی مدارک دانشگاهی برای کشور مفید است که آموزش‌ها متناسب با نیاز بازار کار باشد.

لاریجانی افزود: اتکاء به دولت در تمامی زمینه‌ها فرهنگ صحیحی نیست بنابراین باید دولت‌ها کوچک و چابک باشد و خرج زیادی نداشته باشد تا منابع مالی برای بودجه‌های عمرانی کفایت کند بنابراین باید انتظارات از دولت‌ها در سطح اعمال نظارت و انجام امور هماهنگی باشد.

نباید دولت‌ها در اقتصاد رقیب مردم باشند

وی افزود: نباید دولت‌ها در اقتصاد رقیب مردم باشند به دلیل اینکه با این کار استعدادهای کشور شکوفا نمی‌شود.

رئیس نهاد قانونگذاری در پایان یادآور شد: با وجود دشمنی‌ها علیه نظام جمهوری اسلامی، با همبستگی ملت می‌توان از ظرفیت‌ها و منابع کشور استفاده کرد و اقتصاد کشور را شکوفا کرد.

گفتنی است در این مراسم نجفی معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش، صادقی استاندار قم، شیخ‌الاسلام مدیر کل آموزش و پرورش استان قم و مسئولان استانی حضور داشتند.