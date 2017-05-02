  1. استانها
  2. زنجان
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۸:۱۵

رئیس خانه صنعت و معدن استان زنجان:

استان زنجان نیازمند توسعه صنعتی است

استان زنجان نیازمند توسعه صنعتی است

زنجان-رئیس خانه صنعت و معدن استان زنجان گفت: اگر می خواهیم استان زنجان توسعه پیدا کند باید استان صنعتی شود و تحقق این امر مهم انتخاب فرد اصلح مد نظر قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد نباتچیان شامگاه دوشنبه در مراسم دیدار با فعالان  اقتصادی و تجار، افزود: فعالان اقتصادی  غواصان دریادل هستند که با جان و دل  برای ایجاد اشتغال در جامعه تلاش می کنند. 

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی این است که اگر یک روز دنیا درها را به روی ما بست و بسته هم بود چه باید  کرد و بتوانیم  زنده بمانیم، گفت: دولت باید در کنار بخش خصوصی  حرکت کرده و حمایت لازم را بکند. 

نباتچیان تاکید کرد: دولت دو درآمد نفت و مالیات دارد و تا دیروز کشور با مالیات اداره می شد و دولت تدبیر و امید در شرایط سختی  دولت را گرفت و تورم بسیار زیاد بود و امروز تورم کاهش یافته است و دولت شرایط سخت  برجام را گذراند. 

وی افزود: چهار سال برای اداره یک کشور کافی نیست و باید در انتخابات با فکر و تدبیر فرد اصلح را برای اداره کشور انتخاب کرد. 

رئیس خانه صنعت و، معدن استان زنجان تصریح کرد: اگر می خواهیم استان زنجان توسعه پیدا کند باید استان صنعتی شود و تحقق این امر مهم انتخاب  فرد اصلح است. 

نباتچیان گفت: بخش خصوصی در چهار سال گذشته شرایط سختی را گذارند ولی در این دولت فضای خوبی برای  ایجاد اشتغال ایجاد شد. 

وی تصریح کرد: امور مالیاتی برای توسعه اقتصادی و اشتغال در استان زنجان باید دست بخش خصوصی را گرفته و شرایط برای ایجاد سرمایه گذاری جدید را فراهم کند تا اشتغال در استان تقویت و بیکاری کاهش یابد. 

رئیس خانه صنعت و معدن استان زنجان با اشاره به اینکه افزایش چند برابری یارانه ها از سوی برخی از کاندیداها درست نیست،گفت: در استان زنجان در سال ۵۴۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت می شود و با این میزان می توان اشتغال زیادی ایجاد کرد. 

کد مطلب 3967433

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها