استان زنجان نیازمند توسعه صنعتی است

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد نباتچیان شامگاه دوشنبه در مراسم دیدار با فعالان اقتصادی و تجار، افزود: فعالان اقتصادی غواصان دریادل هستند که با جان و دل برای ایجاد اشتغال در جامعه تلاش می کنند.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی این است که اگر یک روز دنیا درها را به روی ما بست و بسته هم بود چه باید کرد و بتوانیم زنده بمانیم، گفت: دولت باید در کنار بخش خصوصی حرکت کرده و حمایت لازم را بکند.

نباتچیان تاکید کرد: دولت دو درآمد نفت و مالیات دارد و تا دیروز کشور با مالیات اداره می شد و دولت تدبیر و امید در شرایط سختی دولت را گرفت و تورم بسیار زیاد بود و امروز تورم کاهش یافته است و دولت شرایط سخت برجام را گذراند.

وی افزود: چهار سال برای اداره یک کشور کافی نیست و باید در انتخابات با فکر و تدبیر فرد اصلح را برای اداره کشور انتخاب کرد.

رئیس خانه صنعت و، معدن استان زنجان تصریح کرد: اگر می خواهیم استان زنجان توسعه پیدا کند باید استان صنعتی شود و تحقق این امر مهم انتخاب فرد اصلح است.

نباتچیان گفت: بخش خصوصی در چهار سال گذشته شرایط سختی را گذارند ولی در این دولت فضای خوبی برای ایجاد اشتغال ایجاد شد.

وی تصریح کرد: امور مالیاتی برای توسعه اقتصادی و اشتغال در استان زنجان باید دست بخش خصوصی را گرفته و شرایط برای ایجاد سرمایه گذاری جدید را فراهم کند تا اشتغال در استان تقویت و بیکاری کاهش یابد.

رئیس خانه صنعت و معدن استان زنجان با اشاره به اینکه افزایش چند برابری یارانه ها از سوی برخی از کاندیداها درست نیست،گفت: در استان زنجان در سال ۵۴۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت می شود و با این میزان می توان اشتغال زیادی ایجاد کرد.