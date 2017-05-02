به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی شامگاه دوشنبه در همایش بزرگ روز جهانی کارگر و تجلیل از فرهیختگان جامعه کار که در سالن همایش شهرداری قم برگزار شد، با تأکید بر اینکه شرایط کشور رو به بهبود است، گفت: در سال‌های اخیر روزهای سختی بر ملت ایران گذشته است.

وی با اشاره به اینکه اکنون در دوره گذار از مشکلات و کمبودها هستیم، اظهار کرد: اکنون احساس می‌شود که دولت برای نجات صنایع و کارخانه‌ها تلاش می‌کند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه احیا کردن صنایع رکود زده بسیار مشکل است، گفت: کشور رو به بهبود است و اوضاع را مثبت ارزیابی می‌کنم.

وی در ادامه با انتقاد از عملکرد دولت گذشته در برخورد با منابع سازمان تأمین اجتماعی، گفت: چه معنا دارد که دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار باشد.

قاچاق ریشه تولید را می‌خشکاند

لاریجانی با تأکید بر اینکه باید بدهی‌های دولت به سازمان تسویه شود، اظهار کرد: اگر این بدهی‌ها داده نشود باید نگران وضعیت معیشتی جامعه مستمری بگیران و بازنشستگان باشیم.

وی با اشاره به مصوبات مجلس در خصوص باز پس دادن بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، گفت: قرار است در سال ۹۶ دولت بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به سازمان پرداخت کند.

رئیس قوه مقننه با تأکید بر اینکه هزینه منابع سازمان تأمین اجتماعی برای دولت یک تخلف بزرگ است، گفت: حتی اگر لازم باشد دولت باید امکانات خود را بفروشد و بدهی خود به سازمان را پرداخت کند.

وی از برطرف شدن مشکلات مالیات ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد و گفت: متأسفانه در طول سنوات گذشته بیش از ۲۵ میلیارد تومان کالای قاچاق به کشور وارد شده و به تولید لطمه جدی وارد کرده است.

لاریجانی با اعلام اینکه ورود کالای قاچاق سیر نزولی به خود گرفته است، افزود: خوشبختانه در سال گذشته میزان ورود کالای قاچاق به ۱۵ هزار و در سال جاری به کمتر از ۱۲ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.

کارگران پیشاهنگان بصیرت انقلابی

وی با تقدیر از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا، گفت: به هر طریقی که ممکن است باید ورود کالاهایی که مشابه داخلی دارند ممنوع شود و در این زمینه مجلس ورود جدی خواهد کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از فعالیت کارگاه‌های غیرقانونی در قم ادامه داد: اکنون یکی از معضلات بزرگ جامعه کارگری قراردادهای کوتاه مدت و موقتی است.

وی با بیان اینکه قراردادهای موقت ایجاد اضطراب کرده است، گفت: پیشنهاد می‌کنم که وزارت کار با طرح لایحه‌ای این موضوع را از طریق مجلس جدی‌تر دنبال کند.

لاریجانی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع کارگران، گفت: کارگران پیشاهنگان بصیرت و آگاهی در انقلاب هستند.

وی با تأکید بر اینکه جامعه کارگری با حضور پرشور در انتخابات سیلی محکمی به استکبار جهانی خواهد زد، گفت: شک نکنید دولت و مجلس در مورد نیازهای جدی جامعه کارگری دقت و حساسیت بیشتری خواهند داشت.

شایان ذکر است در پایان این مراسم از ۱۲ کارگر نخبه کشوری و تعدادی از کارگران نمونه استانی تقدیر به عمل آمد.