قانون کار باید ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی صادقی در همایش بزرگ روز جهانی کارگر و تجلیل از فرهیختگان جامعه کار که شامگاه دوشنبه با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از کارگران قم در سالن همایش شهرداری قم برگزار شد، گفت: ضرورت دارد راه‌های عملیاتی تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» فراهم آید.

وی با اشاره به اینکه دغدغه‌های کارگران باید جدی‌تر پیگیری شود، اظهار کرد: از نظر اسلام هر لحظه زندگی یک انسان تلاش‌گر و طالب رزق و روزی حلال، عبادت و گام برداشتن در راه خدا محسوب می‌شود.

استاندار قم با بیان اینکه کارگران خدمتگزاران واقعی نظام هستند، گفت: قوانین کار باید در راستای منافع کارگران اصلاح و ارتقا یابد.

وی جهاد در راه خدا را وسیله‌ای برای تقرب به درگاه الهی دانست و افزود: رشد و تعالی و رسیدن به مدارج و مراتب عالیه کمال و پیشرفت مرهون کار و تلاش است.