محمدباقر قاصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون ۷۵۰ نفر از استان برای تشرف به حج تمتع ۹۶ ثبت‌نام کرده‌اند و نام‌نویسی و واریز وجه با اولویت ادامه دارد.

قاصری افزود: دارندگان فیش‌های ثبت‌نامی که تا تاریخ ۳۱ شهریور ۸۵ ودیعه گذاری کرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به بانک مربوطه نسبت به ثبت‌نام اولیه خود اقدام کنند.

وی بابیان اینکه اولویت اعزام با ودیعه گذارانی است که ثبت‌نام اولیه را انجام و نسبت به واریز مبلغ علی‌الحساب در این مرحله اقدام کرده باشند، گفت: خراسان شمالی برای حج تمتع سال جاری دارای یک هزار نفر ظرفیت است که به‌محض تکمیل این ظرفیت، سامانه ثبت‌نام مسدود خواهد شد.

مدیر حج و زیارت خراسان شمالی تأکید کرد: افرادی که دارای فیش اولویت‌دار هستند اما نسبت به واریز وجه علی‌الحساب اقدام نکرده باشند، در صورت بسته شدن سامانه ثبت‌نام از اعزام بازخواهند ماند.

قاصری با اشاره به اینکه در سال ۹۴، ۶۱۶ نفر از خراسان شمالی به حج تمتع اعزام شدند، اظهار کرد: در سال جاری نیز حجاج ایرانی طی بازه زمانی یک‌ماهه از ابتدای مردادماه ۹۶ به سرزمین وحی مشرف می‌شوند.

وی بابیان اینکه اسامی مدیران کاروان‌ها هفته آینده اعلام خواهد شد، افزود: تاریخ اعزام کاروان‌های خراسان شمالی بر اساس سفر مدینه‌اول و یا مدینه‌بعد، مشخص می‌شود.