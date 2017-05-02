افتادن بمب بر سر یک کودک در روز تولدش

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه اکران فیلم «قلب سفید قاصدک‌ها» به کارگردانی افشین محمودی و تهیه کنندگی علی روئین تن، پوستر و تیزر فیلم رونمایی شد.

طراحی پوستر و تیزر فیلم را کارگاه درنگ فرهنگی، هنری آمین برعهده داشته است.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: آغاز جنگ همراه می شود با روز تولد دختر بچه ای که در هنگام فوت کردن کیک تولد بمب بر سرش می بارد و پدر و مادر از دست می دهد. او قلندروار سر می تراشد و هویت عوض می کند اما تحمل مسایل جنگ زدگی از او خانمی می سازد کامل، بزرگ و ماندنی.

ماه چهره خلیلی، حبیب بختیاری، کاظم روزی طلب، آزاده شمس، علی نکته سنج، آرسام تهران چی، نفیسه قدرتی، سمیرا زندگانی، سحر مرادی، بهارک همراه، حسین اسماعیلی، مهدی شاه محمدی، امیر معراج، کیاترش عباسی، نیما سمساری، جلیل ملک زاده، نیما داوودی و مهشید خاکی در این فیلم نقش آفرینی می کنند.

سایر عوامل این فیلم عبارتند از افشین محمودی نویسنده و کارگردان، علی روئین تن تهیه کننده، حسین زندباف تدوین، مصطفی کشفی فیلمبردار، اصغر آبگون صدابردار و صداگذار، محمد فرشته نژاد موسیقی، محسن دارسنج طراح چهره پردازی، حسین اسماعیلی مدیر تولید، سمیرا مهندسان طراح لباس، کوروش امانی طراح صحنه و ... .