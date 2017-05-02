۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۵۱

حمایت توئیتی رضایی از «ساعت قالیباف»/۵ میلیون شغل شدنی است

محسن رضایی در توئیت های معنادار خود با حمایت از قالیباف نوشت: ایجاد ۵ میلیون شغل شدنی است و کشور را کسی اداره می کند که زمان را مدیریت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار دو توئیت معنادار از نماد، شعار و تعهدات محمدباقر قالیباف حمایت کرد.

رضایی در این پیام توئیتی خود نوشت: زمان بزرگترین سرمایه است، هرکس بتواند آن را مدیریت کند کشور را می تواند اداره کند.

براساس این گزارش قالیباف در سخنان خود در گفتگوی ویژه خبری عنوان کرد: مهم ترین چیز زمان است. ما دیگر حق نداریم چهار سال زمان دیگری را به این شرایط و به دولتی بدهیم تا زمان را از دست بدهیم. من در همه زندگی خود همیشه مثل ساعت کار کردم. در شهر تهران کرونومتر می گذاشتم و با مردم قرار می گذاشتم و سر قرارم هم می ایستادم. باید در نظر داشته باشیم که چهار سال، زمان کمی نیست؛ ما می توانیم در این چهار سال کشور را به جای مطلوبی برسانیم.

همچنین دبیر مجمع تشخیص مصلح نظام در دومین توئیت خود نوشت: یارانه صدهزار تومنی شدنی است؛ مخصوصا اگر درآمدی و شغل آفرین باشد تا مصرفی، و ایجاد ۵ میلیون شغل هم ممکن است.

بر این اساس قالیباف در تبلیغات انتخاباتی ایجاد ۵ میلیون شغل و راه اندازی سامانه کارانه را برنامه تحول اقتصادی خود اعلام کرده است.

    • شیبیش ۱۳:۵۹ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۲
      مشکل اینجاست که شرایط شهردار با رییس جمهور بسیار متفاوت است قابلیت فردی لزوما عین قابلیت جمعی نیست .
    • حسین اصغریان IR ۱۹:۴۹ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۲
      ممنون از اینکه تهران رو خوب مدیریت می کنید و اکثر مردم تهران ازت راضی هستند...!!!
    • حسین بابایی IR ۱۴:۵۵ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۵
      باسلام وخسته نباشید خدمت کاندید های ریاست جمهوری 96 به نظرمن آقای قالیباف فردی مومن وباخدا هستند

