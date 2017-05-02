حمایت توئیتی رضایی از «ساعت قالیباف»/۵ میلیون شغل شدنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار دو توئیت معنادار از نماد، شعار و تعهدات محمدباقر قالیباف حمایت کرد.

رضایی در این پیام توئیتی خود نوشت: زمان بزرگترین سرمایه است، هرکس بتواند آن را مدیریت کند کشور را می تواند اداره کند.

براساس این گزارش قالیباف در سخنان خود در گفتگوی ویژه خبری عنوان کرد: مهم ترین چیز زمان است. ما دیگر حق نداریم چهار سال زمان دیگری را به این شرایط و به دولتی بدهیم تا زمان را از دست بدهیم. من در همه زندگی خود همیشه مثل ساعت کار کردم. در شهر تهران کرونومتر می گذاشتم و با مردم قرار می گذاشتم و سر قرارم هم می ایستادم. باید در نظر داشته باشیم که چهار سال، زمان کمی نیست؛ ما می توانیم در این چهار سال کشور را به جای مطلوبی برسانیم.

همچنین دبیر مجمع تشخیص مصلح نظام در دومین توئیت خود نوشت: یارانه صدهزار تومنی شدنی است؛ مخصوصا اگر درآمدی و شغل آفرین باشد تا مصرفی، و ایجاد ۵ میلیون شغل هم ممکن است.

بر این اساس قالیباف در تبلیغات انتخاباتی ایجاد ۵ میلیون شغل و راه اندازی سامانه کارانه را برنامه تحول اقتصادی خود اعلام کرده است.