کاهش زمان جراحی مغز با این مته روباتیک!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، سازندگان این مته روباتیک می گویند این دستگاه با رایانه فعال می شود و شیوه کارکرد آن نیز مشابه «گوگل مپ» است. به اعتقاد آنان این دستگاه نقش مهمی در آینده عمل های جراحی خواهد داشت.

مته روباتیک می تواند نوع خاصی از جراحی جمجمه را ۵۰ بار سریعتر از فرایندهای کنونی انجام دهد. به عبارت دیگر کمک می کند مدت زمان عمل جراحی مغز را از ۲ساعت به ۲ دقیقه و نیم کاهش یابد.

به گفته محققان دانشگاه یوتا، روبات می تواند عملیات را سریع، تمیز و ایمن پیش ببرد. به این ترتیب مدت زمان باز بودن زخم و بیهوشی بیمار به شدت کاهش می یابد.

علاوه برآن احتمال بروز عفونت، اشتباهات انسانی و هزینه های جراحی نیز کاسته می شود. جراحان در عمل های پیچیده به خصوص جراحی جمجمه، از مته های دستی استفاده می کنند که این فرایند ساعت ها طول می کشد.