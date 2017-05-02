افتتاح ۳تونل جدید شهری تا ۳ماه آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جاوید در مراسم بهره برداری از ۱۲۰ پروژه شهری در منطقه ۵ با اشاره به حضور شهرداران موفق در منطقه ۵ طی سال های گذشته گفت: حرکت مستمر، شجاعانه و خدمت صادقانه در یک دهه اخیر در شهر تهران موجب پیشرفت های محسوسی شده است. به طوری که تا سال ۸۴ تنها حدود ۳۰۰ کیلومتر بزرگراه در تهران احداث شده بود که این آمار امروز بالغ بر ۵۵۰ کیلومتر رسیده است و بیش از ۹۰ درصد رشد داشته است.

وی افزود: درخصوص تقاطع های غیرهمسطح نیز تا سال ۸۴، ۱۵۰ تقاطع در تهران وجود داشت که این آمار درحال حاضر به ۳۵۰ تقاطع افزایش یافته و این به معنای رشد ۱۲۰ درصدی است.

جاوید توسعه تونل های شهری را از دیگر دستاوردهای این دوره از مدیریت شهری معرفی و بیان کرد: پیش از سال ۸۴ دو تجربه غیرموفق تونل امیرکبیر و تونل رسالت را داشتیم که ده سال بلاتکلیف مانده بودند اما در دوره اخیر مدیریت شهری نه تنها این دو پروژه تکمیل و بهره برداری شد بلکه تونل نیایش نیز احداث و در اختیار شهروندان قرار گرفت. به تمامی این موارد افتتاح سه تونل جدید شامل تونل تقی زاده در منطقه ۱۶، تونل آرش اسفندیار در منطقه ۳ و تونل شهدای غزه در منطقه ۲۲ که تا پایان مرداد ماه به بهره برداری می رسند را هم باید اضافه کرد.

معاون فنی و عمرانی شهر تهران توسعه سریع حمل ونقل عمومی شامل خطوط بی. آر. تی و اتمام تمامی خطوط شبکه مترو مصوب شهر تهران تا پایان مرداد ۹۶ را از دیگر اقدامات شهرداری پایتخت دانست و گفت: با آماده سازی این خطوط زمینه لازم برای گسترش دو و سه برابری خطوط مترو در آینده فراهم می شود.

به گفته جاوید تا سال ۸۴ حدودا نیمی از زیرساخت های عمرانی، فرهنگی و اجتماعی مصوب محقق شده بود که این آمار در دوره اخیر مدیریت شهری به بیش از ۹۰ درصد رسیده است. به بیان دیگر کارو تلاش در این دوره سه برابر گذشته و بیش از همه سال های قبل از این دوره بوده است. از نظر اعتباری هم سه برابر دوره قبل از دوره اخیر مدیریت شهری اعتبار عمرانی برای تهران اخذ شده است.

وی در پایان گفت: به افراد تنگ نظر که کارنامه قابل قبولی ندارند و بجز انتقاد نادست و غیرمنصفانه، هنری از خود نشان نداده اند توجه نمی کنیم.

شهردار منطقه ۵ نیز از افتتاح ٧ ایستگاه مترو طی ماه های آتی خبر داد و گفت: قرار است تا ماه آینده قراردادی با شرکت اب و فاضلاب برای بهره برداری از پساب فاضلاب شهرک اکباتان برای آبیاری فضای سبز منعقد کنیم.

اسدی اظهارکرد: حجم سرمایه گذاری برای احداث این ۱۲۰ پروژه بیش از دوهزار میلیاردریال بود که بخش عظیمی از آن به پروژه های اجتماعی و عمرانی اختصاص یافت.

وی با اشاره به ساخت سه سرای محله و بهره برداری از یک سرای محله در آینده ای نزدیک عنوان کرد: با ساخت بهاران و مددسراها در شبهای سرد زمستان گذشته مانع هر گونه آسیب به کارتن خواب ها و آسیب دیدگان اجتماعی شدیم.

شهردار منطقه ۵ احداث دو دستگاه عابر پیاده معمولی و سه دستگاه پل عابر پیاده مکانیزه، نصب بالابر در منازل معلولان و بهینه سازی اتوبوس ها را از دیگر پروژه های مهم معرفی کرد و گفت: در حال حاضر بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر در زیرزمین منطقه ۵ برای توسعه خط مترو فعالیت می کنند و قرار است به زودی ۷ ایستگاه از خط ۶ مترو در منطقه مورد بهره برداری قرار بگیرد.

اسدی ادامه داد: احداث ۳ بوستان بزرگ از جمله بوستان جانبازان و توسعه جنگل کاری در بوستان کوهسار، شناسایی قنوات جدید و لایروبی آنها از دیگر اقدامات مهم شهرداری منطقه ۵ تهران طی سال های گذشته بوده است.

وی از عقد قرارداد با شرکت آب و فاضلاب برای بهره برداری از پساب فاضلاب شهرک اکباتان برای آبیاری فضای سبز این شهرک طی ماه آینده خبرداد و عنوان کرد: در حال حاضر ۸۰ درصد از آبیاری سطح منطقه با دستگاه تحت فشار انجام می گیرد.

به گفته شهردار منطقه ۵ طی سال های اخیر سه بازار میوه وتره بار در این منطقه به بهربرداری رسیده و در آینده ای نزدیک یک بازار دیگر نیز به بهره برداری خواهد رسید.

وی در پایان با اشاره به جمعیت ۸۵۰ هزارنفری منطقه ۵ تصریح کرد: سرانه فضای سبز منطقه با احداث پروژه های فضای سبز از ۱۹ به ۱۹.۳ مترمربع برای هر فرد رسیده است که اگر جنگل کاری و فضای سبز خصوصی را به این آمار اضافه کنیم سرانه فضای سبز به بیش از ۳۰.۴ مترمربع می رسد.