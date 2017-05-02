به گزارش خبرنگار مهر ، غلامحسین جمیلی ظهر سه شنبه در مراسم امضا تفاهم نامه همکاری در راستای راهبری و پشتیبانی از تاسیس شرکت هلدینگ کشاورزی استان زنجان متولی این بخش را جهاد کشاورزی استان زنجان دانست و خاطر نشان کرد : مهم ترین موضوع در این رابطه بخش مالی است که با وجود محدودیت ها ،بانک کشاورزی کمک شایانی را خواهد داشت

وی با بیان اینکه متولی اصلی در این هلدینگ بخش کشاورزی است، تصریح کرد:از ظرفیت جهاد کشاورزی و همراهی آن ها به شدت نیازمندیم. سیاست ها کلان در این حوزه بیش از پیش باید انطباق با قوانین داشته جهاد کشاورزی با تاثیر بر روی هلدینگ به پیشرفت آن منجر خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان هلدینگ کشاورزی نیازمند همراهی و استفاده از ظرفیت‌های جهادکشاورزی است، تاکید کرد:جهت دهی به تولید محصولات سالم از هدف ها این هلدینگ است که نقش جهاد کشاورزی نقش انتفاعی خواهد بود که به ذینفع خود ارائه خدمت خواهند کرد.

جمیلی ادامه داد:اتاق بازرگانی نیز در گسترش این هلدینگ و پیدا کردن مشتریان و آشنایی آن با جامعه و تکمیل زنجیره غذایی تا نهایی کمک حال جهاد کشاورزی استان زنجان خواهد بود.

وی با بیان اینکه یک فراخوان مبنی بر ثبت نام در ارائه نظرات در این هلدینگ قیل از سال ۹۶ در آگهی ها داده شده است،اظهار داشت : بیش از ۵۰ نفر به جمع موسسین این هلدینگ پیوسته اند.

جمیلی ادامه داد:تا ۱۶ اردیبهشت ثبت نام در این هلدینگ ادامه خواهد داشت و تاسیس رسمی آن روز خواهد بود که امیدواریم متخصص ها خوبی در بخش کشاورزی در این هلدینگ ما را یاری فرمایند.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه هلدینگ کشاورزی استان زنجان مجموعه فعالان اقتصادی را شکل داده اند، گفت:بخش عمده ای از مسائل مورد انتظار متوجه تامین مالی پشتیبانی این چنین خواهد بود.

وی حضور بانک کشاورزی در این بخش را بسیارتاثیر گذار دانست و افزود : امیدواریم کمک بانک کشاورزی به این هلدینگ که مجموعه ای از افراد متخصص در بخش کشاورزی هستند بیش از پیش ادامه داشته باشد.

جمیلی تاکید کرد:این هلدینگ نه تنها باید وارد جریان سازی کشاورزی به لحاظ سیاست گذاری مغایر با قانون جهاد کشاورزی ،هم برای تامین و شرکت در سرمایه گذاری وارد شود و محدودیتی برای درج موضوعات تا قبل از ۱۶ اردیبهشت وجود ندارد و میتوان از پیشنهادات و نظرات متخصصین بخش کشاورزی در این هلدینگ استفاده کرد.

وی تصریح کرد:آن چیزی که اکنون اتفاق خواهد افتاد، سرانجام به یک تفاهمی همه جانبه خواهیم رسید که در نهایت به پیشرفت بخش کشاورزی کمک به سزایی خواهد کرد. انتفاع هلدینگ به معیشت ،تامین غذایی به مردم کمک خواهد کرد.

گفتنی است ۹ هزار و ۲۸۰ نفر در این هلدینگ ثبت نام کرده اند.