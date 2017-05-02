به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دومین پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی عدل شبکه ای، پنج شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه در قم برگزار می شود. در این نشست حجت الاسلام عبدالحمید واسطی ارائه مطلب می کند و مسعود معینی پور دبیری جلسه را به عهده دارد.

منتقدان این جلسه حجت الاسلام نجف لکزایی، حجت الاسلام غلامرضا بهروزی لک، محمود حکمت نیا، عادل پیغامی، حجت الاسلام احمد واعظی، حجت الاسلام ابوالفضل ساجدی و عبدالله نصری هستند.

دومین پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی عدل شبکه ای پنج شنبه ۱۴ اردیبهشت از ساعت ۹ تا ۱۲ در مرکز همایشهای غدیر دفتر تبلیغات اسلامی واقع در قم، چهارراه شهدا، ابتدای خیابان معلم برگزار می شود.