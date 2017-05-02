آغاز اجرای نمایش «میچرخه، برمیگرده» در پردیس تئاتر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «بچرخه، برمیگرده» به نویسندگی و کارگردانی عباس عبدالله زاده از پنج شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه در ساعت ۲۰ و در تماشاخانه استادمحمد پردیس تئاتر تهران روی صحنه می رود.

داستان این نمایش درباره پیرزنی است که قصد دارد کیسه طلایی را در داخل ضریح حرم امام رضا (ع) بیاندازد.

در نمایش «میچرخه، برمیگرده» احمد داوودی، افشین غیاثی، زهره بختیاری، فاطمه لایزال، عرفان حق روستا، مجید رمضان نسب، علی موسوی، ندا اصغر پور، غزل صفرخانلو ایفای نقش می کنند. علاوه بر این علی مرادی در مقام آهنگساز، مقدس شابیران در مقام طراح لباس و شهرزاد نقاش زاده در جایگاه طراح صحنه برخی از عوامل این اثر نمایشی هستند.