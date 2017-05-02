سردار «محبعلی فارسی» به جمع یاران شهیدش پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محبعلی فارسی، فرمانده گردان « ۴۰۹ حمزه سیدالشهدا» سیستان و بلوچستان در دوران دفاع مقدس ظهر امروز پس از تحمل سال‌ها درد و رنج بیماری حاصل از عوارض شیمیایی دوران دفاع مقدس به ملکوت اعلا پیوست.

سردار محبعلی فارسی در سال۱۳۳۸ در زابل به دنیا آمد او یک معلم بود و از آغاز جنگ تحمیلی تا پایان آن در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور فعال داشت.

وی تقریبا از هر عملیاتی زخمی به تن داشت دو بار در عملیات «خیبر» و «والفجر۸ » شیمیایی شد ولی همچنان به مبارزه ادامه می داد تا اینکه چند روز بعد از پذیرش قطعنامه در سال ۶۷ اسیر شد و با جانبازی ۷۰ درصد و انواع ترکش ها دو سال در اسارت بود.

وی در عملیات‌های مختلف جنگ از سال ۱۳۶۰ در کنار سردار حاج قاسم سلیمانی و سردار شهید حاج قاسم میرحسینی قائم مقام لشکر ۴۱ ثارالله در دوران دفاع مقدس نقش بی‌بدیلی ایفا نمود.

این سردار لشکر اسلام سال ۱۳۶۴ به عنوان فرمانده گردان «۴۰۹ حمزه سیدالشهدا» استان سیستان و بلوچستان منصوب شد و با درایت و فرماندهی ممتازی که در عملیات‌های مختلف داشت همواره از یاران صدیق فرماندهی لشگر ۴۱ ثارالله بود.

این جانباز و آزاده سرافراز، در آبان‌ماه سال ۶۹ پس از تحمل دو سال اسارت به آغوش میهن اسلامی بازگشت و تازه دوران سخت رنج‌ها و مشقات وی به دلیل عوارض و جراحات شیمیایی از ناحیه ریه و کبد آغاز شد.

وی پس از تحمل ۲۷ سال درد و رنج شیمیایی امروز و در سالروز ولادت با سعادت امام سجاد(ع) و در روز معلم در حالی شهید شد که علم ابوالفضل عباس(ع) او را در برگرفت.