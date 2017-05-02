افتتاح اولین مرکز درمان ناباروری دولتی در زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، اولین مرکز درمان ناباروری استان سیستان و بلوچستان ظهر امروز در بیمارستان امام علی (ع) زاهدان به صورت ویدئو کنفرانس توسط وزیر بهداشت افتتاح شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در این خصوص در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اولین مرکز ناباروری استان در بیمارستان امام علی (ع) زاهدان با اعتبار ۲ میلیارد و هشتصد میلیون تومان به بهره برداری رسید.

وی افزود: تاکنون ۳۰۰ نفر توسط این مرکز شناسایی شدند که به آنها خدمات درمانی ارائه می شود.

وی تصریح کرد: به مدد طرح تحول سلامت شاهد کاهش ۵۰ درصدی مرگ مادران باردار در استان سیستان و بلوچستان هستیم.

محمود رضا میری گفت: هم اکنون سه پایگاه امداد هوایی در شهرهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان فعال است که نقش مهمی در کاهش مرگ و میر مادران داشته است.

وی خاطر نشان کرد: خوشبختانه در همه شهرهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان متخصص زنان و زایمان وجود دارند.