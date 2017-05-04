از اختلاف آماری تا «بزن و برو»/تسهیلات مسکن افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حادثه معدن آزادشهر تلخ ترین حادثه بعد از ریزش ساختمان پلاسکو در زمستان سال گذشته است. عملیات نجات کارگران محبوس در این معدن ادامه دارد.

در عین حال جمعه گذشته قبل نخستین نوبت از مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری برگزار شد. یکی از وزنه های اصلی این مناظره تاکید هر ۶ کاندیدا بر لزوم رفع معضل بیکاری بود. گرچه نرخ بیکاری رو به افزایش است، اما هفته گذشته بود که بخش خصوصی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آموزشگاهی را برای تربیت نیروهای متخصص و مشارکت در اشتغالزایی به نحو مطلوب اعلام کرد. این در حالی است که مشارکت بخش خصوصی در موضوع ایجاد اشتغال از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر اساس آمار موجود حدود ۸۰ درصد از اشتغال در بخش خصوصی انجام می شود.

در ادامه به مهمترین اخبار اقتصادی هفته گذشته نگاهی خواهیم انداخت.

اختلاف۱۷.۲ درصدی آمار دولت و مسئولین

بیژن زنگنه، وزیر نفت که حافظه اقتصادی ایران از او به عنوان مدیری جهادی و ژنرالی کارکشته یاد می کند، در حاشیه دوازدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر نیمه تمام بودن فاز نخست ستاره خلیج فارس متذکر شد که دولت تدبیر و امید نیازی به افتتاح نمایشی ندارد و تا زمانی که این فاز به تولید پایدار بنزین نرسد، افتتاحی انجام نمی شود.

صادرکنندگان محصولات پتروشیمی هماهنگ می‌شوند

در هفته جاری مدیر کنترل تولید شرکت ملی پتروشیمی به مهر گفت: حدود ۳۵ تا ۴۵ درصد از صادرات محصولات پتروشیمی ایران به آسیای جنوبی و آسیا دور، ۲۰ درصد کشورهای آفریقایی و ۲۰درصد به قاره سبز صادر می شود.

علی محمد بساق زاده، مدیر کنترل تولید شرکت ملی پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه حدود ۳۵ تا ۴۵ درصد از صادرات محصولات پتروشیمی ایران به آسیا جنوبی و آسیا دور مثل چین و هند روانه می شود، گفت: حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد فرآورده های پتروشیمی به مقصد کشور آفریقایی و ۱۵ تا ۲۰ درصد هم به کشورهای اروپایی صادر می شود. این درحالی است که تلاش شده تا حد ممکن مقاصد صادراتی خود را تنوع ببخشیم.

انتقال حسابهای دولتی به بانک مرکزی

در هفته جاری بانک مرکزی با انتشار خبری به نقل از رئیس کل بانک مرکزی از انتقال حسابهای دولتی به این بانک خبر داد.

ولی الله سیف گفت: طبق ماده­ ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به­ عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب‌های دولتی و انجام تمام عملیات بانکی داخل و خارج از کشور را برعهده دارد؛ ولی دلایل بسیاری موجب شده بود که وظایف عمده‌ی شعبه‌ای مربوط به انجام این تکلیف، موقتاً به برخی بانک‌های دولتی واگذار شود.

انفجار در معدن زمستان یورت آزادشهر

صبح روز چهارشنبه هفته جاری در حادثه انفجار ناشی از گازهای متراکم شده معدن زغال سنگ آزادشهر، تعدادی از معدن‌کاران دچار سانحه شده و در انتهای تونل های فرعی این معدن محبوس شدند.

جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این انفجار به دلیل تراکم گازها در این معدن رخ داده و تاکنون حدود ۱۲ نفر از معدن کارانی که در سمت باز دهانه معدن مشغول به کار بودند از تونل خارج و به مراکز درمانی منتقل شده اند.

منشاء ریزگردهای خوزستان ایران نیست

در هفته ای که گذشت کنفرانس بین المللی آب در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. حمید چیت چیان در این کنفرانس تلویحا مخالفت خود با تجارت آب مجازی را اعلام و در ادامه به منشا ریزگردهای استان خوزستان اشاره کرد وگفت: ریزگردها بر اساس مطالعات و آمارهای سازمان هواشناسی کشور و تصاویر ماهواره ای سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ تعداد ۵۲۹ طوفان مستقل به مرزهای غربی رسیده که کانونهای مختلفی دارد.

وی ادامه داد: بر اساس این مطالعات ۶ کانون شناسایی شده که در ۱۰ سال گذشته حداقل ۱۰ طوفان بزرگ راهی مرزهای کشور ما شده است.

چیت‌چیان تاکید کرد: منشا ریزگردهای خوزستان و ایلام عمدتا ناشی از خشک شدن تالابهای عراق سوریه و اردن و عربستان است. بخش کمتری از گرد و غبارها مربوط به خشک شدن داخل کشور است.

ژرمن‌ها و بازاری به نام ایران

یکی از رویدادهای هفته ای که گذشت ورود یک هیات تجاری از ایالت باواریای آلمان با حضور ۱۶ نفر از مدیران عامل شرکت‌های صنعتی بزرگ در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بود. در راس این هیات برترام بروسارت، رئیس اتحادیه صنعت و اقتصاد باواریا و مارکوس ویتمان، قائم‌ مقام امور بین‌الملل وزیر اقتصاد ایالت باواریا برای افتتاح میز بخش خصوصی این ایالت در اتاق بازرگانی به ایران سفر کرده اند.

نیاز ۴میلیون لیتری به واردات بنزین پابرجاست

یکی از موضوعات مهم رخ داده در هفته جاری افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس و خودکفایی درتولید بنزین از سوی دولت بود. با نگاهی گذرا به آمار برنامه و عملکرد تولید و مصرف و واردات بنزین در سال گذشته ( ۱۳۹۵ ) مشخص می شود که حتی وضع موجود تولید بنزین سنوات گذشته نیز حفظ نشده و تولید بنزین نسبت به سال ۱۳۹۴ حدود ۶ درصد کاهش یافته است. این درحالی است که میانگین مصرف ۵ درصد و واردات بیش از ۳۰ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است و شرکت ملی پالایش و پخش با یک اقدام نادر در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت به اصلاحیه برنامه تولید، برای دریافت مجوز میانگین واردات روزانه تا ۱۴ میلیون لیتر اقدام نمود.

فرار شرکت ملی نفت از پاسخ به اظهارات جهانگیری

گزارش هفته گذشته خبرگزاری مهر در واکنش به اظهارات معاون اول رئیس جمهور از موضوعات این هفته بود که واکنش شرکت ملی نفت را در پی داشت. بنابر گزارش مهر، جهانگیری گفته بود: «۵۰ میلیارد دلار از پول بانک مرکزی در شرکت نیکو سرمایه گذاری شده بود و از همین مبلغ ۲.۷ میلیارد دلار در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است». بر این اساس، خبرگزاری مهر بصورت مستند و با تکیه بر اسناد شرکت ملی نفت، گزارش تفریغ بودجه و کیفرخواست بابک زنجانی؛ از بزرگنمایی ۳۰ میلیارد دلاری اسحاق جهانگیری پرده برداشت.

اعلام عدد رشد اقتصادی ۹۵ در هفته آخر اردیبهشت

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به جمع‌بندی نهایی برای اعلام رقم نهایی رشد اقتصادی سال ۹۵ گفت: رشد اقتصادی سال ۹۵ را تا هفته آخر اردیبهشت ماه، اعلام خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: تا این لحظه هیچ آمار منتشر نشده‌ای از سوی مرکز آمار ایران وجود ندارد.

آغاز استفاده از فناوری NFCدر ایران

اگرچه کارتهای بانکی سابقه خیلی زیادی در سیستم بانکی ایران ندارند، اما سرعت تحولات به نحوی است که آنها هم باید از گردونه پرداختها کنار رفته و جای خود را بهNFC ها و شیوه‌های نوین پرداخت بدهند.

روش پرداخت الکترونیک NFC مدت‌ها است در بسیاری از کشورهای دنیا متداول است و با وجود گستردگی و رواج استفاده از ابزارها و روش‌های پرداخت الکترونیک در کشور ما، جای این روش پرداخت مبتنی بر موبایل در ایران خالی بود. مزایای استفاده از این روش پرداخت به قدری بود که شبکه الکترونیکی پرداخت کارت(شاپرک) به عنوان متولی حوزه پرداخت الکترونیک در کشور، از مدت‌ها قبل امکانات زیرساختی ارائه این سرویس را فراهم آورده بود و پیش‌نویس مقررات ناظر بر ارائه و استفاده از آن را پس از جمع‌بندی نظرات کارشناسان و فعالان حوزه پرداخت، در اختیار بانک‌مرکزی قرار داده‌بود.

بزن و برو/ گوشی‌های موبایل، کارت‌ بانکی شدند

از دیگر اخبار بانکی در هفته جاری می توان به نشست خبری ناصر حکیمی،مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی اشاره کرد. وی در این نشست خبری از ابلاغیه دستورالعمل جدید رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌ها برای استفاده از ابزارهای جدید الکترونیکی در پرداخت‌ها خبر داد و گفت: هدف بانک مرکزی این است که دارندگان کارت‌های بانکی بتوانند با استفاده از ابزارهای نوین پرداخت، شرایط سخت‌تری را در خریدهای خود تجربه کنند؛ به نحوی که هم‌اکنون با نشان‌گذاری جدیدی که بانک مرکزی به همراه اپلیکیشن‌های طراحی شده بر روی کارت‌های بانکی طراحی کرده، فرد می‌تواند تنها با نزدیک کردن گوشی تلفن همراه یا ساعت هوشمند خود، کار پرداخت الکترونیکی را بدون استفاده از کارت بانکی انجام دهد.این پرداخت ها در اصطلاح «بزن و برو» نامیده می شوند.

تسهیلات زوجین به ۱۲۰ میلیون رسید

از مهمترین اخبار بازار پول در هفته جاری افزایش رقم تسهیلات مسکن بود. بر اساس این خبر وام‌گیرندگان از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، علاوه بر سقف‌های مصوب از محل اوراق می‌توانند در حالت انفرادی۱۰ میلیون و زوجین تا ۲۰ میلیون تومان وام بدون سپرده بگیرند.

شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و سی و یکمین جلسه خود در ۱۲ اردیبهشت ماه افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده جعاله مسکن به ۲۰۰ میلیون ریال برای یک پلاک ثبتی توسط بانک‌های تجاری و بانک مسکن را مصوب کرد.

کارگران غیر رسمی در سال‌جاری صاحب دفترچه بیمه می‌شوند

از مناسبت های رسمی این هفته می توان به روز کارگر اشاره کرد. علی ربیعی در مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر با حضور رئیس جمهوری، با بیان اینکه تا امروز دولت برای تثبیت شغل، ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده است، به اقدامات انجام شده در دولت برای بهبود وضعیت کارگران اشاره کرد و اظهار داشت: دولت در کنار کارگران تلاش کرده است که طی چهار سال فعالیت خود به نحوی شرایط را ترمیم کند که متوسط دریافتی آنها نسبت به متوسط نرخ تورم افزایش قابل توجهی پیدا کند.

اولین نشست خبری وزیر کار دولت یازدهم با دعوت گزینشی رسانه‌ها

اما از عجایب خبری این هفته می توان به عدم دعوت از خبرگزاری مهر در نشست خبری وزیر کار نام برد. این نخستین نشست خبری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول ۴ سال گذشته است که با دعوت گزینشی از رسانه‌ها در حال برگزاری است.

به نظر می رسد تنها دلیل عدم دعوت از رسانه‌های انتقاد برای این نشست خبری، انتقاد این رسانه‌ها به برخی سیاست‌های دولت در زمینه اشتغال است که این انتقادات با استناد به آمار رسمی کشور بوده است.

واردات؛ پاشنه آشیل اشتغال

امان‌الله قرائی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آسیب‌ها و پیامدهای اجتماعی بیکاری گفت: جوان اگر شاغل نباشد چگونه آرامش و سلامت روحی داشته باشد؟ همانطور که فردریک هرزبرگ روانشناس آمریکایی معتقد است بهداشت جسمی انسانها وابسته به کار است.

جزئیات تنظیم بازار گوشت قرمز و مرغ ماه رمضان

در هفته ای که گذشت حسن رکنی در حاشیه سمینار «مدیریت جوجه کشی؛ راه حل های جامع» در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر برنامه های وزارت جهاد کشاورزی در آستانه ماه مبارک رمضان برای تنظیم بازار مرغ و گوشت قرمز اظهار داشت: پیش بینی می شود در ماه مبارک رمضان امسال تمام نیاز بازار به مرغ توسط عرضه گوشت گرم پوشش داده شود. اگر جایی نیاز باشد از محل ذخایر دولتی مرغ وارد بازار خواهد شد.

وی اضافه کرد: در همین راستا حدود ۳۶ تا ۳۷ هزار تن ذخیره مرغ منجمد شرکت پشتیبانی امور دام است.

دسترسی به آب در خاورمیانه ۵۰ درصد محدود می‌شود

در نخستین کنفرانس بین المللی آب مجازی سرج ناکوزی نماینده سازمان فائو در ایران طی سخنانی هشدار داد که دسترسی به آب در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی ۴۰ سال گذشته ۶۵ درصد کاهش یافته و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۵۰، حدود ۵۰ درصد دیگر نیز کاهش یابد.

وی گفت: در سال‌های اخیر، تهدید تغییرات اقلیمی منجر به تشدید وضعیت، و افزایش تعداد بروز و شدت خشکسالی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه همچون جمهوری اسلامی ایران شده است.

هدف‌گذاری صادرات ۵۰۰ میلیون دلاری محصولات شیلاتی

عیسی گلشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در ۳ ماهه اول سال ۲۰۱۷ میلادی، میزان صادرات محصولات شیلاتی از کشورمان به روسیه، برابر کل صادرات این محصولات در سال ۲۰۱۶ بوده، رقم آن را نزدیک به ۶۰۰ تن عنوان کرد و گفت: میزان صادرات محصولات شیلاتی به روسیه به سرعت در حال افزایش است.

افتتاح عجولانه راه‌آهن تهران‌ـ‌همدان بدون ایستگاه و ایمنی مسافران

در آستانه انتخابات دولت یازدهم به صورت کاملا عجولانه طرح ها و پروژه های نیمه کاره را افتتاح می کند. مدیرعامل شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور طول کل مسیر را ۲۶۴ کیلومتر عنوان و اظهار کرد: راه آهن تهران ـ همدان به صورت یک خطه با سرعت طرح ۱۶۰ کیلومتر برای مسافری و ۱۲۰ کیلومتر برای باری طراحی شده است که پیش‌بینی می‌شود افزایش ظرفیت حمل و نقل مسافر تا ۲ میلیون نفر و کالا تا ۴ میلیون تن در سال اول افزایش یابد.

ضمن اینکه با توجه به نیمه کاره بودن ایستگاه راه آهن همدان، علاوه بر وجود برخی نگرانی ها برای ایمنی شهروندان، بیم آن می رود تا این پروژه به سرنوشت پروژه راه آهن نیمه تمام شیراز در انتهای دولت نهم که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم به صورت نمایشی مورد بهره برداری قرار گرفت، دچار شود.