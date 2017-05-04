موضوع یارانه از شئون مجلس است/نامزدها در چارچوب قانون وعده دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی در حاشیه یادواره ۳۰۴ شهید سپاه انصارالمهدی در جمع خبرنگاران درخصوص وعده های انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری اظهار داشت: وعده ها باید در چارچوب قانون باشد، برنامه ششم توسعه تازه تصویب شده و کار کشور را در ۵ سال آینده مشخص می کند و آنچه که گفته می شود باید در چارچوب این قانون باشد و خارج از این موضوع را نیز باید مجلس تصویب کند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان بیان کرد: توصیه من به کاندیداها این است که مطالب خود را در چارچوب قانون برنامه ششم بیان کنند، البته از نظر شیوه اجرایی کاندیداها می توانند شیوه های پرتحرک تری را طراحی کنند و ما نیز استقبال می کنیم.

لاریجانی ادامه داد: لازم است درخصوص تصمیماتی که مربوط به حوزه اختیارات مجلس است، شأن مجلس از سوی کاندیداها رعایت شود.

وی افزود: بسیاری از موضوعاتی که کاندیداها مطرح می کنند مربوط به مجلس است.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه غیر از انتخابات شوراها، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مربوط به قوه مجریه است و من به عنوان رئیس مجلس بنای دخالت در این امر را ندارم، گفت: نظری نسبت به کاندیداها مختلف ابراز نمی کنم.

لاریجانی با اشاره به موضوع یارانه ها گفت: این موضوع جزو شئون مجلس شورای اسلامی است و توصیه من این است که اگر مطلبی بیان می شود در چارچوب قانون باشد.

وی با بیان اینکه مجلس در این زمینه اختیاراتی را به دولت داده و کاندیداها در این چارچوب می توانند وعده بدهند، افزود: در مجلس تصویب شده که برخی دهک ها را کاهش دهند و به میزان دریافتی افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اضافه شود که این موضوع نیز از ابتدای سال جاری عملیاتی شده است.