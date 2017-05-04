اطلاع از کانال و رسانه رسمی نامزدهای انتخاباتی در «سامانه بیتاک»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل پایگاه اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور، ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه شماره ۹ خود، روند ساماندهی تبلیغات نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و همچنین اولین میان دوره ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی و آگاهی از فعالیت های تبلیغاتی در این فضا را تشریح کرد.

بنا بر این گزارش متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اطلاعیه شماره ۹ ستاد انتخابات کشور

به منظور بهره گیری بیشتر از فرصتهای فضای مجازی به ویژه دسترسی مردم به اطلاعات صحیح و قابل اعتماد، افزایش مشارکت مردمی و مقابله با تخریب و شائبه افکنی علیه کاندیداها و همچنین ضابطه مند نمودن استفاده از فضای مجازی با هدف پوشش دادن نیازمندیهای ذینفعان تبلیغات انتخاباتی فضای مجازی، دستورالعمل تبلیغاتی در فضای مجازی تنظیم و ابلاغ شده است. براساس این دستورالعمل سامانه بیتاک به عنوان واسط ارتباطی میان مردم، نامزد های انتخابات، انتشار دهندگان محتوای تبلیغاتی و ستاد انتخابات کشور، به منظور ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی و آگاهی از فعالیت های تبلیغاتی در این فضا راه اندازی شده است .

این سامانه در برگیرنده اطلاعات نامزدهای انتخاباتی و صفحات شخصی آنها بوده و کلیه هموطنان عزیز برای اطلاع از فهرست نامزدهای انتخاباتی، می توانند به آدرس http://bitaak.ir مراجعه و از کانال های رسمی و رسانه های تبلیغاتی هریک از داوطلبان آگاه شوند.

لازم است نامزد های انتخاباتی نیز با مراجعه به سامانه بیتاک و استفاده از راهنمای مربوطه، در چارچوب قوانین و مقررات و بر طبق دستورالعمل فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات در فضای مجازی نسبت به اعلام رسانه های تبلیغاتی خود اقدام کنند.

بدیهی است هرگونه تبلیغات در فضای مجازی از طریق نامزدهای انتخاباتی تنها پس از ثبت و اعلام رسانه های تبلیغاتی آنها در این سامانه وبا رعایت چارچوب های اعلامی مجاز است و همچنین هیچ یک از انتشار دهندگان نیز خارج از ضوابط اعلام شده و بدون ثبت چارچوب تبلیغی توافقی با نامزدها در سامانه بیتاک اجازه فعالیت انتخاباتی نخواهند داشت.



ستاد انتخابات کشور