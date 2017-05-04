۲۲۴ پروژه سلامت و درمان استان فارس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر بهداشت و درمان ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح پروژه های بخش درمان و بهداشت، گفت: افتتاح ۲۶۱ پروژه درمانی در سفر اخیر رئیس جمهور به استان فارس و افتتاح پروژه های امروز نشان از تلاش دولت در رفع مشکلات سلامت مردم است.

حسن قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: ۷بیمارستان جدید در استان فارس در آینده نزدیک بهره برداری می شود و صرف ۹۰۰میلیارد تومان برای کاهش هزینه های بستری در چهار سال گذشته در بیمارستان های فارس، گواهی از تلاش برای کاهش پرداختی از جیب مردم است.

وی ادامه داد: از ۱۱میلیون ایرانی بیمه شده، بیش از ۵۱ درصد پرداختی را دولت انجام داده و امروز پرداختی در شهرها به حدود ۶ درصد و در روستاها به حدود سه تا چهار درصد رسیده است.

وزیر بهداشت تاکید کرد: ‌ وزارت بهداشت افتخار دارد با حمایت مسئولان برای تسکین آلام افراد بی بضاعت، تلاش ویژه ای داشته باشد و دانشگاه علوم پزشکی شیراز باید برای توسعه این بیمارستان، تلاش جدی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیمارستان شهید دوران شیراز با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان ساخته شده است.