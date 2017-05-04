زیربنای فکری ایران در زمینهٔ اقتصاد ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد پاکمهر ظهر پنج‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی اظهار کرد: سیاست خارجی اکثر کشورها بر اساس اقتصاد است، بنابراین باید علاوه بر تأمین امنیت و سیاست، رونق اقتصاد را در اولویت امور قرار دهیم.

پاکمهر بابیان اینکه اقتصاد مهم‌ترین اولویت کشور است، افزود: به‌منظور رونق اقتصادی، سفیران باید ارتباط با کشورهای مختلف و بازار فروش محصولات داخلی را فراهم کنند تا شاهد تحویلی عظیم در این زمینه باشیم.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین هدف و اولویت کار محمدباقر قالیباف رفع رکود، مشکلات اقتصادی و رونق دادن به آن‌ها است، چراکه تا این موارد حل نشود، مشکلات مردم رفع نخواهد شد.

جانشین ستاد قالیباف در خراسان شمالی بیان کرد: کاهش تولید، صادرات و اشتغال ازجمله مهم‌ترین مشکلات مردم است، برای رفع این موارد مدیریت سنتی دیگر کارساز نیست بلکه مدیریتی جهادی را می‌طلبد.

پاکمهر گفت: نماد محمدباقر قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری «ساعت» است، چراکه طی ۱۲ سال خدمت در شهرداری تهران وظیفه خود را به‌خوبی نشان داده و زمان بهره‌برداری هر طرحی را دقیق اعلام می‌کند.

وی بابیان اینکه هم‌اکنون صنایع کشور ۴۰ درصد ظرفیت کار را دارند، عنوان کرد: استفاده از ظرفیت گردشگری، فضای مجازی، صنایع و سایر وارد ازجمله اقداماتی است که قالیباف برای رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی در نظر دارد.

جانشین ستاد قالیباف در خراسان شمالی افزود: در حال حاضر یارانه‌ها یک‌سوم درآمد ۲۵ میلیون نفر یعنی برابر یک‌سوم جمعیت کشور را تأمین می‌کند که این نشان‌دهنده فقر بالای ایران است.

پاکمهر بابیان اینکه طی چهار سال گذشته نیازها و آرزوهای مردم در ناامیدی قفل‌شده است، تصریح کرد: افرادی که دم از موج امید در کشور می‌زنند، لازم است نگاه بهتری به جامعه داشته باشند چراکه موج ناامیدی در حال غرق کردن مردم است.

وی بیان کرد: متأسفانه دولت در آستانه انتخابات برخلاف قانون اقدام به افزایش یارانه‌ها کرد درحالی‌که در بودجه ۹۶ این افزایش ممنوع اعلام‌شده بود.

جانشین ستاد قالیباف در خراسان شمالی بابیان اینکه رقابت سید ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف جداگانه است، تصریح کرد: هر دو نامزد با برنامه‌های جداگانه اما در راستای خدمت به مردم و رفع مشکلات کشور قدم گذاشته‌اند.

پاکمهر اضافه کرد: تمامی صحبت‌های محمدباقر قالیباف درزمینهٔ اقتصاد و اشتغال بر اساس برنامه‌ای اصولی است و پوششی، مکمل و پشتوانه‌ای وجود ندارد.

خراسان شمالی به دلیل کم‌کاری‌های مسئولان پیشرفتی نکرده

عضو ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف نیز در این نشست گفت: خراسان شمالی به‌رغم اینکه جز استان‌های گردشگری و دارای طبیعت بی‌نظیر است به دلیل بی‌توجهی‌ها و کم‌کاری‌های مسئولان پیشرفتی نکرده است.

علیرضا صحراگرد اظهار کرد: اعتبار خراسان شمالی ۱۳۰ میلیارد تومان است درصورتی‌که این اعتبار به‌طور کامل تخصیص نمی‌یابد و کم‌کم تزریق می‌شود.