به گزارش خبرگزاری مهر، نیکنام حسین پور مشاور رئیس سیاُمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با اعلام این خبر افزود: به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف و یا انتشار و توزیع کتابهایی با محتوای سلفی و تکفیری کمیته نظارت و کنترل محتوای نشر نمایشگاه روزانه از بخشهای مختلف نمایشگاه کتاب بازدید میکنند.
وی با اشاره به سخنان آیت الله سیداحمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران که در کارهای بزرگ هم ممکن است درصد خطای کوچکی پیدا شود، گفت: نظارت بر محتوای کتابهای عرضه شده در نمایشگاه کتاب قبل از شروع برگزاری نیز ادامه داشته است. در زمینه کتابهای خارجی در بخش بینالملل از همان بدون ورود به کشور در گمرک و در مرحله بعد پس از چیدمان کتابها در غرفههای نمایشگاه کتاب نظارت و کنترل صورت گرفته است.
مشاور رئیس نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران افزود: با توجه به نظارت و کنترلی که کمیتههای نظارت محتوای در سه روز برگزاری نمایشگاه کتاب از غرفهها و بخشهای مختلف داشتهاند، تخلفاتی در بخش عمومی و بینالملل صورت گرفته است که اقدامات لازم صورت گرفته و تذکرات لازم به ناشران آنها داده شده است.
سیاُمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با شعار «یک کتاب بیشتر بخوانیم» از ۱۳ تا ۲۳ اردیبهشت در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار میشود. مجموعه شهر آفتاب در اتوبان خلیج فارس، روبه روی حرم مطهر امام خمینی (ره) قرار دارد.
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