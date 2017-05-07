اشاره رهبرانقلاب به کدام ماجرا بود/دشمنی مداوم غرب با ایران

خبرگزاری مهر، گروه سیاست-محمد شلتوکی: رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار با معلمان و فرهنگیان سراسر کشور با یادآوری نمونه‌ای تاریخی از اقدام یکی از دولت‌های اروپایی در متهم کردن رئیس‌جمهور ایران و احضار وی به دادگاه، در اوایل دهه‌ی هفتاد، خاطرنشان کردند: «با آنکه رئیس‌جمهور وقت روابط نزدیکی با آن دولت داشت اما همان دولت اروپایی او را متهم و احضار کرد و تنها عاملی که باعث عقب‌نشینی آن دولت اروپایی شد، تودهنی بود که دریافت کرد، بنابراین دشمن، دشمن است و این دولت و آن دولت ندارد».

با نگاهی به تاریخ در خواهیم یافت که اشاره رهبر انقلاب به ماجرای «دادگاه میکونوس» و احضار رئیس جمهور وقت یعنی مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی به دادگاه این حادثه توسط دولت آلمان است.

ماجرای ترور میکونوس که در رستورانی با همین نام در برلین، پایتخت آلمان رخ داد و منجر به قتل تعدادی از سران حزب ورشکسته دموکرات کردستان شد، موجب تاثیرگزاری فراوانی در روابط ایران و اروپا گردید.

دادگاه متهمان این حادثه در ششم آبانماه سال ۱۳۷۲ در آلمان آغاز شد و حدود ۵ سال و ۲۴۷ جلسه طول کشید که در نهایت حکم این دادگاه در ۲۱ فروردین ۱۳۷۶ صادر شد و در آن دو نفر از متهمین به حبس ابد و دو نفر دیگر نیز به ۵ و ۱۱ سال حبس محکوم شدند.

اما این پایان ماجرا نبود و دستگاه قضایی آلمان که زمینه را برای متهم ساختن جمهوری اسلامی و سران نظام به دست داشتن در این حادثه مهیا دید با همراهی ضد انقلاب خارج نشین، انگشت اتهام خود را به سمت مسئولین نظام یعنی علی اکبر هاشمی رفسنجانی بعنوان رئیس جمهور، علی فلاحیان وزیر اطلاعات و علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه نشانه رفت به طوری که دادستان وقت آلمان، هاشمی رفسنجانی را بعنوان یکی از عوامل این ترورها به دادگاه احضار کرد.

پس از این حکم مضحک، آلمان و ایران سفرای خود در دو کشور را فرا خواندند و آلمان چهار دیپلمات ایرانی را از این کشور اخراج کرد. همچنین تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز سفرای خود را از ایران فراخواندند. ایران نیز در پاسخ به این حرکت اتحادیه اروپا سفیران خود را از کشورهای عضو این اتحادیه فرا خواند و روابط دو طرف دچار بحران شد، اما در نهایت آلمان و اتحادیه اروپا که با قاطعیت و اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران مواجه شده بودند مجبور به بازگرداندن سفرای خود به ایران شدند به طوری که سفرای اتحادیه اروپا با استفاده از پرواز شبانه سوئیس ایر از زوریخ به سمت تهران پرواز کردند تا قبل از سپیده دم روز بعد در تهران باشند.

رهبر انقلاب دقیقا ۲۰ سال پیش، در اردیبهشت ۷۶ و همزمان با اوج گرفتن ماجرای میکونوس و اعلام حکم دادگاه فرمایشی آن در دیدار خود با معلمان و کارگران فرمودند: « مگر کسی اهمیت می‌دهد که این‌ها چه گفته‌اند؟ البته دستگاه دولتی ما که بحمداللَّه مواضع بسیار خوبی در مقابل حرکت‌های زشت این‌ها داشته است، از حالا به بعد هم بایستی با کمال قدرت عمل کند و در مرحله اوّل، سفیر آلمان را فعلاً تا مدّتی نباید راه بدهد که به ایران بیاید. بقیه هم که می‌خواهند به‌عنوان یک حرکت به اصطلاح آشتی‌جویانه برگردند، مانعی ندارد. خودشان رفته‌اند، خودشان هم برمی‌گردند. دیدند که رفتن‌شان هیچ اهمیتی ندارد. این‌ها می‌خواهند برگردند، مانعی ندارد؛ اما در رفتن سفرای ایران به کشورهای آن‌ها، هیچ عجله‌ای نباید بشود. باید سرِ صبر و فرصت ببینند چه چیزی مصلحت است؛ هر چه که عزّت اسلامی اقتضا می‌کند - همان طور که همیشه گفته‌ایم - همان گونه عمل کنند».

تنها شش ماه نیاز بود تا سفرای اروپایی دست از پا درازتر عزم بازگشت به ایران کنند، اما جمهوری اسلامی به پشتوانه اقتدار مردمی و براساس دستور رهبر معظم انقلاب، به سفیر آلمان بعنوان آخرین کشوری اجازه بازگشت به کشورمان را داد.

بعدها رهبر انقلاب در سال ۹۰ در بازخوانی این ماجرا فرمودند: «یک روزی یکی از دولت‌های اروپایی نسبت به جمهوری اسلامی اظهار علاقه و ارتباط و اینها می‌کرد؛ همان دولت سر قضیه‌ قهوه‌خانه‌ میکونوس دادگاه تشکیل داد، مسئولین درجه‌ یک کشور را در آن دادگاه متهم کرد! دولت‌های اروپایی با آنها هم‌دست شدند، همه‌شان سفرای خود را از تهران فراخوانی کردند؛ اینها که یادمان نرفته. خواستند سیلی بزنند، البته سیلی سخت‌تری خوردند. از همین حسینیه آنچنان سیلی‌ای خوردند که بعد تا مدت‌ها دنبال علاجش بودند! هر وقت توانستند، آن‎ها درصدد سیلی زدن برآمدند.»

چنین نمونه هایی از برخورد قاطعانه با بیگانگان و مقاومت در برابر زیاده خواهی های آنان در تاریخ ۳۸ ساله انقلاب اسلامی بسیار زیاد است از مقاومت در دوران دفاع مقدس در برابر زیاده خواهی های صدام حسین تا ایستادگی در برابر دست درازی دشمنان به صنایع نظامی و موشکی جمهوری اسلامی ایران و بیانگر آن است که اگر در برابر زیاده خواهی دشمنان اقدام متقابل و قاطعانه انجام شود از مواضع خود عقب خواهند نشست.