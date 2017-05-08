به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شهید، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی شهیدی روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت در دیدار با جمعی از فرزندان شهدا در آستانه روز جوان، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و تولد حضرت علی اکبر (ع) گفت: صاحبان اصلی و واقعی بنیاد شهید و امور ایثارگران، فرزندان شهدا و ایثارگران هستند و بنیاد باید به سمتی حرکت کند که روزی به صورت کامل توسط خود این عزیزان اداره شود و شخصاً از زمان حضور در بنیاد در این مسیر حرکت کرده‌ام تا زمینه حضور بیش از پیش ایثارگران را در مجموعه فراهم کنم.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: در همین راستا از ابتدای حضور در بنیاد نیروهای مأمور به خدمت از سایر دستگاه‌ها را به محل اصلی خدمت خود بازگرداندیم و افرادی که به مرحله بازنشستگی رسیده بودند را از خدمت بازنشسته کردیم و ایثارگران را جایگزین آن‌ها کردیم. همچنین در تمام مجموعه‌ها و سازمان‌های وابسته بنیاد نیز از حضور ایثارگران و فرزندان معزز شهدا و جانبازان بهره بردیم.

معاون رئیس جمهوری جامعه هدف بنیاد را جامعه بسیار گسترده توصیف کرد و گفت: هم اکنون بیش از ۳ میلیون و ۳۱۱ هزار نفر از خانواده‌های معزز شهدا، جانبازان گرانقدر و آزادگان سرافراز تحت پوشش بنیاد هستند که این آمار همچنان رو به افزایش است. با توجه به این موضوع، اداره بنیاد شرایط خاصی را می‌طلبد به عنوان مثال حوزه اشتغال یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ایثارگران است و از زمان حضور در بنیاد تاکنون بیش از ۶۴ هزار شغل برای این عزیزان ایجاد شده است، اما در حال حاضر به همین میزان نیز به ایثارگران جویای شغل مجدداً افزوده شده است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: یکی از مسائل مورد توجه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، ایجاد تعامل مثبت با تمام ایثارگران و همچنین تمام دستگاه‌ها بوده است تا با ایجاد این بستر بتوانیم خدمات رسانی بهتری به این عزیزان داشته باشیم، زیرا همواره خود را مدیون فداکاری‌های آنان می‌دانیم و مطمئنیم که وجود این عزیزان باعث ایجاد ثبات و اقتدار در کشورمان شده است.

علی عباس کمری رئیس مرکز دانش پژوهان و تشکل‌های شاهد و ایثارگر نیز در این دیدار از تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۹ خدمات رسانی به ایثارگران در کمیسیون اجتماعی دولت خبر داد و گفت: در صورت تصویب نهایی این آیین‌نامه در هیئت وزیران، تمام خدمات بنیاد ملی نخبگان به ایثارگران نخبه تحت پوشش مرکز دانش پژوهان و تشکل‌های شاهد و ایثارگر نیز تعلق می‌گیرد.

گفتنی است این جلسه با حضور حسین گروسی مشاور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در حوزه فرزندان شاهد، افشین سفاهن مدیرعامل مؤسسه قرض الحسنه شاهد و ایثارگر، محمد حسن قوسیان مقدم مدیرعامل شرکت ذخیره شاهد، محمود تبریزی مدیرکل تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران، حسین تقی پور مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران، محمدرضا سجادیان نماینده دو دوره مجلس شورای اسلامی و جمعی از فرزندان شاهد برگزار شد.