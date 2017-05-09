میزان بالای مشارکت در سیستان و بلوچستان عامل توجه ویژه کاندیداها

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: سیستان و بلوچستان یکی از پهناورترین استان های کشور است که دارای شرایط خاص و منحصر به فردی است که یکی از مهمترین آنها ظرفیت های بالقوه این استان در زمینه های مختلف است که هنوز به درستی از آن استفاده نشده است از همین رو از محرومیت هایی تاریخی رنج می برد.

وجود یک هزار و ۱۰۰ کیلومتر مرز مشترک با کشورهای پاکستان و افغانستان و ۳۰۰ کیلومتر مرز آبی در سواحل مکران یکی از ظرفیت های خاص استان سیستان و بلوچستان است که به دلیل قرار گرفتن در موقعیت راهبردی و ترانزیتی این منطقه از کشور از اهمیت فراوانی برخوردار است به ویژه بندر چابهار که تنها بندر اقیانوسی ایران و آسانترین و بهترین راه دسترسی به کشورهای آسیای میانه به آبهای آزاد است.

به دلیل وجود همین ظرفیت ها و بافت خاص جمعیتی سیستان و بلوچستان همیشه این استان مدنظر ویژه احزاب و گروه های مختلف سیاسی در انتخابات های مختلف بوده است.

البته نکته حائز اهمیت دیگر، میزان مشارکت بالا و گسترده مردم همیشه در صحنه سیستان و بلوچستان در عرصه های مختلف پس از انقلاب خصوصا انتخابات ها است که این موضوع نیز موجب شده تا گروه های مختلف سیاسی نگاه ویژه تری به این استان داشته باشند.

بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ جمعیت استان سیستان و بلوچستان به ۲میلیون و ۷۷۵ هزارو ۱۴ نفر شامل ۷۰۴ هزار و ۸۸۸ خانوار رسیده است که بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در این استان واجد شرایط رای دادن هستند.

درصد مشارکت آخرین دوره ریاست جمهوری در سیستان و بلوچستان نزدیک به ۷۲ درصد بوده که این قابلیت رای موجب شده تا در این دوره نیز نامزدهای مختلف ریاست جمهوری برای رای مردم سیستان و بلوچستان حساب ویژه ای باز کنند.

به همین دلیل از مدت ها قبل ستادهای تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری در استان سیستان و بلوچستان کار خود را آغاز کردند به نحوی که حتی برخی از این ستادها از ستادهای مرکز کشور نیز زودتر تشکیل شد.

اما مهمترین نکته در انتخابات های مختلف استان سیستان و بلوچستان حضور حداکثری مردمان شیعه و سنی استان دوشادوش یکدیگر است که نشان از وحدت بین مذاهب و اقوام و میزان پایبندی آنها به نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

خوشبختانه این روزها در سطح شهرهای این استان شور و نشاط خاص انتخاباتی به خوبی مشاهده می شود و همه در حال فعالیت و تبلیغ برای کاندیدا مدنظر خود هستند اما موضوع دیگری که انتخابات سال ۹۶ را ویژه تر کرده است همزمانی انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است.

صلاحیت ۱۷ هزار و ۹۹۲ نامزد انتخابات شوراها در سیستان و بلوچستان تایید شد

علی اصغر جمشید نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۱۸ هزار و ۴۱۸ نامزد برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سیستان و بلوچستان نام نویسی کردند که از این تعداد ۱۷ هزار و ۹۹۲ نفر تاکنون در هیات های اجرایی و نظارت تایید صلاحیت شدند.

وی با اشاره به انصراف حدود ۲۰۰ نفر از نامزدهای انتخابات شوراها در استان افزود: در مجموع صلاحیت ۳۲۸ نفر از داوطلبان نامزدی پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا سیستان و بلوچستان در هیات های اجرایی و نظارت تا دوم اردیبهشت رد شده بود که در مدت تعیین شده برای بررسی شکایات نامزدها صلاحیت ۵۷ نفر در حوزه شهری تایید شد.

وی با اشاره به اینکه در این مدت ۱۵۲ نفر نیز انصراف دادند، ادامه داد: ۶۷ هیات اجرایی در ۱۹ شهرستان و ۴۸ بخش استان سیستان و بلوچستان وظیفه بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی انتخابات شوراهای شهر و روستا را برعهده داشتند.

رئیس ستاد انتخابات سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: فرصت تبلیغات نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از ۲۱ اردیبهشت آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از آغاز رای گیری به اتمام می رسد.

اما نکته دیگری که این روزها و با رشد فضای مجازی بسیار مهم است، نوع تبلیغات انتخاباتی است زیرا این انتخابات به شدت تحت تاثیر این فضا قرار دارد به عنوان مثال با رصد کوتاهی در سطح جامعه متوجه تاثیر بسیار زیاد این فضا و تغییر شیوه تبلیغات می شویم.

وقتی به سطح شهرها مراجعه می شود دیگر تعداد زیاد پوسترها و عکس های تبلیغاتی دیده نمی شود و ظاهرا اکثر کاندیداها و حامیانشان به اهمیت و ظرفیت فضا مجازی پی برده اند و برنامه ریزی ویژه ای نیز برای این موضوع انجام شده است به گونه ای که برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری حتی ستادهای خود را نیز در استان ها راه اندازی نکرده اند.

اما با توجه به اینکه تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از اول اردیبهشت ماه آغاز شده است در کنار آن برخی از نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز کم و بیش دست به تبلیغات در فضای مجازی می زنند.

برخی از این کاندیداها با راه اندازی گروه ها و کانال های مختلف در نرم افزارهای تلفن همراه تحت عنوان «حامیان» تبلیغات خود را بر خلاف قانون شروع کرده اند و حتی با وجود اینکه چندی پیش تعدادی از کاندیداها به دلیل تبلیغات پیش از موعد توسط مراجع ذیصلاح احضار شدند اما این گونه تبلیغات همچنان ادامه دارد و این روزها کار به ساختن استیکر و عکس نوشته رسیده است.

وجه مشترک بسیار از این کانال ها و گروه های تلگرامی عدم وجود برنامه مشخص در آنها است و تنها به ارسال چند شعار، عکس و استیکر اکتفا می کنند و جالبتر اینکه اغلب این کاندیداها سعی می کنند خود را از جریان های سیاسی حاکم کشور جدا کنند.

و نکته مشترک دیگر هم حس تکلیف و انجام وظیفه ای است که این دوستان در خود برای نجات شهرهایشان حس کرده اند اما هیچ گونه راهکار عملی برای این کار ارائه نمی کنند.

البته در این میان شهر زاهدان شرایط ویژه خود را دارد زیرا با توجه به اینکه در دوره های گذشته همیشه دو لیست شاخص در این شهر باهم رقابت داشته اند دراین دوره نیز افراد سعی می کنند تا به نوعی در این لیست ها قرار بگیرند.

با توجه به بررسی های میدانی به نظر می رسد یکی از این لیست ها برای انتخاب اعضای خود شیوه ای جدید را انتخاب کرده است و همچون دوره های گذشته لیست را فقط افراد خاصی تعیین نمی کنند و همچون دوره های گذشته این افراد معدود به جای همه مردم تصمیم نمی گیرند.

به نظر می رسد در انتخاب افراد این لیست خاص در این دوره تخصص، تعهد و شایستگی حرف اول را می زند زیرا با یک فراخوان عمومی از همه افراد متخصص دعوت شده تا رزومه خود را ارائه کنند و مقرر شده است تا عده ای از معتمدین شهر از اقشار مختلف بر اساس ملاک هایی که بر اساس تخصص های مورد نیاز شهر تهیه شده در حضور خود این افراد به آنها نمره بدهند و در نهایت لیست بر اساس توانمندی این افراد تکمیل شود.

در هر صورت آن موضوعی که بیش از همه اهمیت دارد حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای است که خوشبختانه مردم شیعه و سنی استان سیستان و بلوچستان همواره در طول تاریخ پس از انقلاب نشان داده اند که پای این نظام اسلامی ایستاده اند.

خوشبختانه در این دوره تعداد شعب اخذ رای نیز افزایش پیدا کرده است تا از میزان انتظار مردم نیز در صفوف رای کاسته شود.

تعیین بیش از ۲ هزار شعبه اخذ رای برای انتخابات در سیستان و بلوچستان

رئیس اداره انتخابات استانداری سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۲ هزار و ۲۱۸ شعبه اخذ رای در سراسر استان تعیین شده است.

وی با اشاره به افزودن ۳۱۸ شعبه اخذ رای جدید در سطح استان افزود: در انتخابات دوره قبل یک هزار و ۹۰۰ شعبه اخذ رای در سیستان و بلوچستان در نظر گرفته شده بود که با افزودن این تعداد در این دوره دو هزار و ۲۱۸ شعبه اخذ رای در سطح استان فعالیت می کند.

وی ادامه داد: از این تعداد هزار و ۲۸۴ شعبه به صورت سیار و ۹۳۴ شعبه نیز در مناطق پرجمعیت به صورت ثابت کار جمع آوری آرای مردم را برعهده دارند.

محمد سرایانی خاطر نشان کرد: پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر در سه شهر زابل، ایرانشهر و چابهار به صورت تمام مکانیزه برگزار می شود.

وی گفت: در این دوره انتخابات ۲ میلیون تعرفه رای برای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و ۲ میلیون تعرفه برگ رای برای انتخابات ریاست جمهوری در اختیار استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته است.

در هر صورت امیدواریم همچون همیشه شاهد حضور پرشور مردم استان سیستان و بلوچستان در پای صندوق های رای باشیم تا بار دیگر بصیرت و وحدت پایتخت وحدت ایران اسلامی به جهانیان ثابت شود.

گفتنی است دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان ۲۹ اردیبهشت ماه در سراسر کشور برگزار می شود.