تبدیل طرح های روی کاغذ به محصول با گشایش های مالی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نیلی احمدآبادی امروز در مراسم نمایشگاه دستاوردهای شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اظهار داشت: دانشگاه‌ها علاوه بر فعالیت‌های آموزشی، فعالیت‌های دیگری دارند که در جامعه مغفول مانده‌اند.

وی افزود: حضور دانشگاهیان در قالب ارتباط صنعت با دانشگاه مهمترین فعالیت دانشگاه‌ها به شمار می رود ولی این موضوع به فراموشی سپرده شده است.

رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه در حال حاضر فضای کسب و کار جدیدی در کشور ایجاد شده است، عنوان کرد: این دانشگاه، اولین پارک علم و فناوری را ایجاد کرده و تاکنون اقدامات موثری در توسعه فناوری داشته است.

وی تاکید داشت: مساله اصلی ما این است که چگونه بتوانیم فعالیت‌های این نهاد را واقعی‌تر کنیم.

نیلی در خصوص دانشجویان این دانشگاه ادامه داد: اکنون در حال اقدام به پذیرش ۱۲۰۰ دانشجوی دکتری و اشتغال به تحصیل ۲۵ هزار دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران هستیم. همچنین ۳ هزار مقاله توسط محققان این دانشگاه در پایگاه آی اس آی منتشر شده است.

وی با تاکید بر اینکه لازم است دستاوردهای محققان در این دانشگاه به محصول تبدیل شوند، گفت: باید دانشجویان با مفاهیم کسب و کار آشنا شوند. که در همین راستا دانشکده کارافرینی را تاسیس کردیم تا این موضوع به خوبی پیش برود.

نیلی افزود: در طرح ساماندهی دانشگاه تهران پیشنهاد شد که این دانشگاه و پارک آن به منطقه چیتگر منتقل شود، ولی نظر ما این است که با این اقدام هویت دانشگاه از بین می‌رود. بنابراین لازم است که دانشگاه و پارک علم و فناوری در جای مناسبی قرار بگیرند.

وی در خصوص «شهر دانش» گفت: با استفاده از طرح شهر دانش می توان از موقعیت فیزیکی دانشگاه تهران و دستاوردهای علمی گام‌هایی در جهت توسعه فناوری برداشت.

رئیس دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه شهر دانش در پردیس کیش دانشگاه تهران به اجرا در می آید، اضافه کرد: بنا داریم برنامه «دانشگاه‌های هوشمند» را اجرایی کنیم؛ در قالب این برنامه محلی به مساحت سه هزار متر مربع «سالن سبز» و «دانشگاه هوشمند» ایجاد خواهند شد.

وی افزود: امیدوار هستیم با گشایش‌های مالی در سال جاری بتوانیم طرح‌هایی را که روی کاغذ هستند به مرحله اجرایی برسند و تبدیل به محصول شوند.