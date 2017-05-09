برپایی نمایشگاه اقتصاد مقاومتی و اشتغال در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه انصارالحسین (ع) همدان، هادی گلیان اظهار داشت: به مناسبت تاسیس جهاد سازندگی توسط بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) نمایشگاهی از توانمندیها و فعالیتهای بسیج سازندگی سپاه ناحیه همدان در محل کانون بسیج همدان بر پا شد.
وی با اشاره به اقدامات بسیج سازندگی عنوان کرد: یک بخش از فعالیتهای بسیج سازندگی اقتصاد مقاومتی است که هر ساله در این راستا اقدامات خوبی صورت میگیرد که از جمله آن ارائه تسهیلات به کارآفرینان برای اشتغالزایی است.
مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه همدان با تاکید بر تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: اگر هر ایرانی گره ای از مشکلات این کشور را باز کند نیاز ما از کشورهای بیگانه قطع میشود و جوانی بیکار در این کشور نخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه این نمایشگاه نیز در این راستا برگزار شده است، عنوان کرد: در این نمایشگاه کیف، کفش، عرقیات گیاهی، ترشیجات، بلدرچین و دهها نوع محصول دیگر که توسط بسیجیان سپاه ناحیه همدان تولید شده مورد بازدید عموم قرار گرفت.
گلیان عنوان کرد: در تولید این محصولات برای ۳۰۰ نفر اشتغالزایی شده است
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