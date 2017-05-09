درخواست سازمان میراث فرهنگی برای ورود اتاق بازرگانی به مرمت بناها

به گزارش خبرنگار مهر، صبحانه کاری فعالان گردشگری، سازمان میراث فرهنگی و اعضای کمیسیون های گردشگری اتاق بازرگانی ایران روز نوزدهم اردیبهشت ماه در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی برگزار شد در این برنامه زهرا احمدی پور رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت: از بخش خصوصی در استانها خواسته ام که مشکلات حوزه گردشگری را بگویند وراهکارهایی که برای آن مد نظر است را به من بدهند. اکنون فایل کاملی از نظرات داریم من به این جمع بندی رسیده ام که اگر میخواهیم گردشگری رشد کند، چاره ای نیست مگر اینکه روی ظرفیت بخش خصوصی حساب کنیم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی به اعضای اتاق بازرگانی گفت که می توانید در حوزه مرمت اثار تاریخی وارد شوید بخش زیادی از بناهای تاریخی است که میخواهیم مرمت شده و تغییر کاربری پیدا کند بخشی از آنها نیز به صنایعی وابسته بوده که مدتها به صورت سنتی کار می کرده و اکنون منسوخ شده اند. مانند نساجی اصفهان که اگر اتاق بازرگانی اصفهان که در این حوزه ورود پیدا کرد. ما چندین پرونده ثبتی داریم که اتاق می تواند در این حوزه یاری دهنده ما باشد.

احمدی پور بیان کرد: باید دانست چگونه می توان مشارکت بخش دولت و خصوصی را به کار گرفت از بهمن ماه کارگروهی تشکیل شد تا نقاط ابهام را بر اساس سفرهایی که داشتیم استخراج کنیم. سعی شد احکامی را برای این صنعت بگیریم اما چیزی که انتظار داشیم نشد. هیچ حکمی در برنامه ششم درباره گردشگری وجود نداشت ولی ما آن را اضافه کردیم.

تدوین سند ملی گردشگری در ۶ ماهه اول سال

وی گفت: می خواهیم که تا پایان شهریور ماه سیاست های کلی استخراج شده تا برای سال ۹۷ اجرایی کنیم. از آنجا که سند ملی که باید مبنتی بر گردشگری باشد تدوین نشده، در نهایت نگاههای بر گردشگری غالب شد که هماهنگ بر گردشگری نبوده اند چون در کارگروههایی که شکل گرفته نقش بخش خصوصی، دانشگاهها و بخش اجرایی مشخص شده است انتظار داریم که تدوین این سند در ۶ ماهه اول سال و بدون اشکال انجام شود.

احمدی پور بیان کرد: دو مدیر قبلی سازمان میراث فرهنگی تلاش کرده بودند تا موانع را از سر راه سازمان میراث فرهنگی بردارند چون با مشکلات زیادی این سازمان را تحویل گرفتند شاید اکنون سازمان به همه آن اهدافش نرسیده باشد چون حجم زیاد سرمایه و نیروی سازمان صرف اشکلات موجود شده بود.

وی افزود: دولت می تواند از بخش خصوصی بخواهد که در بسیاری از کارها به خصوص حوزه اجرایی کمکش کند. نیاز است که تشکل ها و بخش خصوصی فهرست خدماتی که سازمان می تواند به آنها واگذار کند را تهیه کنند.

احمدی پور با تاکید بر اینکه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی را منحصر به سازمان میراث فرهنگی نیست گفت: اگر گردشگری در انحصار دولت باشد با تغییر ذائقه های سیاسی ترک می خورد. اگر دولت از ظرفیت بخش خصوصی استفاده نکند خودش ضرر کرده بخش خصوصی به خاطر منافعی که در گردشگری دارد اجازه نمی دهد که تندروی ها خدشه ای به این صنعت وارد کند.

در ادامه این برنامه سعید شیرکوند، معاون سرمایه گذاری و طرح های سازمان میراث فرهنگی نیز بیان کرد: استان کردستان یکی از استانهایی بوده که بیشترین کمک را دریافت کرده است. حتی این موضوع برای من هم قابل تصور نبود. طرح توسعه هتلی در سنندج ۷ سال مشکل داشت ولی آن را حل کردیم. هتل ۵ ستاره ای را با مشکل تسهیل بانکی حل کرده و هتل ۴ ستاره دیگری را در کردستان و یک هتل نیز در اورامانات به بهره برداری رساندیم. در کردستان فراتر از تصور زیرساخت گردشگری ایجاد شد.

تسهیلات صندوق توسعه ملی کم بود یا زیاد؟

شیرکوند گفت: تا کنون یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از طریق صندوق توسعه ملی به طرح های گردشگری داده شده است که رقم بسیار بالایی است.

در همین حال اکبر غمخوار از انجمن دفاتر خدمات مسافرتی تهران گفت که این رقم فقط پول ساخت یک هتل در تهران است. وقتی در کلان تقسیم می شود رقم بسیار کمی به هر کسی می رسد.

بهمن نامور مطلق معاون صنایع دسیتی کشور نیز گفت: در حوزه صنایع دستی آماده ایم که برای همکاری از هیات های تجاری استفاده کنیم.صادرات در این حوزه بسیار خوب بوده طوری که سال گذشته ۳۶ درصد صادرات رشد کرده است اما بضاعت صنایع دستی بسیار بیشتر است متاسفانه برخی از بازارها را در دهه های اخیر از دست داده ایم باید کمک کنیم که این بازارها را دوباره به دست آوریم.

محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور نیز بیان کرد: اتاق بازرگانی می تواند در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی حضور جدی داشته باشد اضفهان در این زمینه پیش قدم شده است.

دولت با وزارت گردشگری مخالف است

قره رومیانی معاون حقوقی و امور مجلس سازمان میراث فرهنگی نیز گفت: طرح تشکیل وزارت خانه گردشگری با مخالفت دولت رو به روست. چرا که این کار بدنه دولت را حجیم می کند. ما از اعضای اتاق بازرگانی می خواهیم که در جلساتی با فراکسیون گردشگری نظرات تخصصی خود را در این حوزه بدهند تا شاهد اعتلای حوزه گردشگری میراث فرهنگی و صنایع دستی باشیم.

حسین سلاح ورزی نائب رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق بازرگانی لرستان هم بیان کرد: خوب است برای تداوم همبستگی، کمیته مشترک کاری داشته باشیم و اصول اساسی را تعریف کنیم.