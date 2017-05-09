بیش از ۵۶ میلیون نفر واجد شرایط حضور در انتخابات هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، علی اصغر احمدی رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: طبق قانون ملاک جمعیت هر روستا و شهر برای برگزاری انتخابات و تشکیل شوراهای شهر و روستا آخرین سرشماری مرکز آمار ایران است و بر همین اساس جمعیت تمام روستاها و شهرها بر پایه سرشماری که در سال ۹۵ انجام شده به فرمانداران و بخشداران ابلاغ شده است.

احمدی تصریح کرد: ۵۶ میلیون و ۴۱۰ هزارو ۲۳۴ نفر واجدان شرایط حضور در انتخابات ۲۹ اردیبهشت هستند که از این تعداد ۱ میلیون و ۳۵۰ هزارو ۲۹۴ نفر رأی اولی خواهند بود.

وی ادامه داد: حدود ۵۵ میلیون نفر در انتخابات سال ۹۴ واجد شرایط رأی دادن بودند که در این ۱۵ ماهه تعدادی از هموطنان دار فانی را وداع گفتند ولی تعداد رأی اولی‌ها هم به واجدان شرایط اضافه شده و تعداد واجدان شرایط به ۵۶ میلیون و ۴۱۰ هزارو ۲۳۴ نفر رسیده است. بر اساس قانون کلیه کسانی که متولد ۲۹ اردیبهشت ۷۸ و قبل از آن هستند با در دست داشتن اصل شناسنامه و شماره ملی می‌توانند در انتخابات شرکت کنند. از همه واجدان شرایط دعوت می‌کنم که با در دست داشتن اصل شناسنامه و شماره ملی خود در ۲۹ اردیبهشت پای صندوق‌های رأی حاضر شوند.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به اینکه ممکن است برخی از هموطنان برای تعویض شناسنامه اقدام کرده باشند یا شناسنامه آنها مفقود شده باشد، خاطرنشان کرد: من از این افراد می‌خواهم به ثبت احوال مراجعه کنند تا شناسنامه خودرا دریافت کنند و این کار را به روز انتخابات موکول نکنند. ثبت احوال هم در این زمینه آمادگی کامل دارد.

احمدی در پایان افزود: در داخل کشور هیچ کس نمی‌تواند با ارایه گذرنامه در انتخابات شرکت کند اما هموطنانمان در خارج از کشور چنانچه شناسنامه نداشته باشند قانون به آنها اجازه داده است با گذرنامه در انتخابات ریاست جمهوری برای یک بار شرکت کنند.